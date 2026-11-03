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L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, s’attend à une bataille tactique exigeante lors de la réception du Bayern Munich, poids lourd du football allemand. Il a appelé ses joueurs à aborder ce rendez-vous avec enthousiasme, tout en s’appuyant sur leur impressionnante série de 16 matches sans défaite à domicile face à des adversaires allemands.

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L’Atlético de Madrid s’appuie sur son excellente forme à domicile face au géant allemand

L’Atlético de Madrid reçoit le Bayern Munich au Riyadh Air Metropolitano lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. L’équipe de Diego Simeone arrive en grande forme sur la scène nationale : deuxième de LaLiga, elle reste sur sept victoires consécutives et n’a pas encaissé de but lors de six de ses neuf derniers matches.

L’Atlético affiche un bilan exceptionnel à domicile en compétition européenne face aux clubs allemands, avec une série de 16 rencontres sans défaite.

Les joueurs de Simeone visent une deuxième victoire dans cette campagne européenne après leur succès 2-0 contre Manchester United.

Simeone expose une approche tactique réaliste

Face aux médias, Simeone a reconnu les qualités physiques et techniques des visiteurs. « Le Bayern est l’une des meilleures équipes du monde, avec des joueurs fantastiques, et ce sera un véritable défi de voir jusqu’où nous pouvons aller », a déclaré Simeone.

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« Dans l’idéal, j’aimerais que nous attaquions pendant 80 minutes et que nous leur laissions les 10 dernières minutes pour nous attaquer… Mais la réalité est différente et, demain, nous devrons nous adapter à ce que le match nous réserve. »

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« Nous allons affronter une équipe puissante et solide, et nous devrons évidemment traverser des périodes difficiles », a expliqué l’entraîneur.

Baena compte sur le public pour déstabiliser le Bayern

Le milieu de terrain Alex Baena a abondé dans le sens de son entraîneur, soulignant l’atmosphère intimidante créée par le public du Metropolitano. « Le Bayern est l’une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs. C’est un grand défi », a déclaré Baena.

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« Nous avons l’avantage de jouer à domicile, devant nos supporters. Tous nos adversaires ont du mal à prendre des points ici. »

Simeone a ajouté : « Nous devons aborder ce match avec enthousiasme et joie… en sachant que nous allons affronter un adversaire coriace. »

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Le club espagnol vise une remontée cruciale au classement

Seizième du classement de la Ligue des champions avec quatre points, l’Atlético a besoin d’une victoire pour renforcer ses chances de qualification.

L’équipe de Simeone entend exploiter les espaces dans le dos de la défense du Bayern grâce à des contre-attaques rapides.

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Ce choc à fort enjeu débutera mardi soir à Madrid.