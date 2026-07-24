Le « Messie venimeux » : la menace de Jürgen Klopp fait sensation à l’international

En Suisse et en Autriche, plusieurs médias ont suivi en direct la conférence de presse de vendredi matin à Francfort-sur-le-Main, et dans l’Angleterre, ancienne terre d’adoption de Klopp, la presse a elle aussi observé cela de très près. C’est l’annonce de Klopp qui a provoqué le plus d’agitation : « Si vous vous comportez mal et que vous ne laissez pas ma famille tranquille, je m’en vais ! »

Le Tagesanzeiger, en Suisse, a titré : « Klopp s’en prend à d’éventuels râleurs. » Le Daily Mail, en Angleterre, a rappelé pendant la conférence de presse de la « légende de Liverpool » la discussion autour des photos de Julian Nagelsmann avec son épouse Lena Wurzenberger dans le camp de l’équipe à Winston-Salem.

Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne : « Messie ou simple cosmétique »

La BBC se demandait déjà : « Messie ou simple cosmétique ? Klopp doit convaincre les sceptiques dans la reconstruction de l’Allemagne. » Le football allemand aurait sombré dans une « profonde crise d’identité » après la retentissante élimination au Mondial contre le Paraguay : « Trois semaines plus tard seulement, Klopp a été chargé de ramasser les morceaux et de restaurer la mentalité de vainqueur autrefois célèbre du pays. »

Dans le pays du champion du monde aussi, les médias voient en Klopp un espoir pour le football allemand. « Tous les regards se tournent désormais vers Klopp. Sa capacité à bâtir des équipes compétitives est le grand espoir d’une Allemagne qui travaille à regagner le prestige perdu et à se mêler de nouveau à la lutte pour les grands titres », a écrit le quotidien sportif espagnol Marca.





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