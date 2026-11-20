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Ibrahim Rabbaj, jeune pépite de Chelsea et de la sélection marocaine, est entré dans le viseur de plusieurs grands clubs européens après avoir attiré l'attention par ses qualités techniques lors de la Coupe du monde U17, qui se déroule actuellement à Doha.

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Le joueur est devenu une cible potentielle pour des clubs désireux de profiter de son talent prometteur, bien qu'il soit lié au club londonien par un contrat professionnel courant jusqu'en 2028.

Ben Jacobs, journaliste du site anglais « GiveMeSport », révèle que le Sporting Lisbonne suit de près la progression du joueur et rivalise avec plusieurs autres clubs qui le surveillent, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Club Bruges.

Rabbaj est surnommé « le Messi marocain », en référence à son style technique, à sa capacité à dribbler et à sa maîtrise du ballon, des qualités qui font de lui l'un des noms suscitant un intérêt croissant sur le marché des jeunes talents.

Rabbaj dispute actuellement le Mondial U17 avec la sélection marocaine dans la capitale qatarie, où il fait partie des joueurs les plus observés du tournoi. Il occupe le poste d'ailier droit et peut également évoluer en meneur de jeu. Il se distingue par sa capacité à conserver le ballon et à se mouvoir dans les petits espaces, grâce à son centre de gravité bas et à sa vivacité dans les changements de direction, des qualités qui lui donnent l'avantage dans les duels et expliquent en partie la comparaison avec la star argentine Lionel Messi.

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Né le 3 janvier 2009 à Leicester, en Angleterre, le joueur a fait ses premiers pas dans le football à l'académie de Crystal Palace, avant de rejoindre Chelsea en 2021 et d'intégrer l'équipe des moins de 12 ans de l'académie de Cobham.

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Depuis, il a gravi les échelons des équipes de jeunes du club londonien jusqu'à devenir l'un de ses éléments les plus en vue, et a fait partie la saison dernière de l'équipe sacrée championne de Premier League U18.

Rabbaj a également découvert l'UEFA Youth League face à Qarabağ, avant d'inscrire son premier but dans la compétition lors du match contre le FC Barcelone, conclu sur un nul 1-1.

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Ces apparitions témoignent de la progression réalisée par le joueur au sein du système de Chelsea, où il a eu l'occasion de se montrer dans d'importantes compétitions européennes de jeunes, ce qui a renforcé l'intérêt porté à la suite de sa carrière.

Bien qu'il ait signé en janvier dernier son premier contrat professionnel avec Chelsea, qui court jusqu'en 2028, l'abondance d'options offensives au sein de l'effectif pourrait constituer un obstacle à son ambition d'obtenir davantage de temps de jeu avec l'équipe première.

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Le club compte plusieurs joueurs capables d'occuper les postes offensifs, parmi lesquels les Portugais Pedro Neto et Geovany Quenda, ainsi que Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão et Jamie Gittens, ce qui rend la concurrence pour le temps de jeu difficile pour un talent qui n'a encore que 17 ans.

Sur le plan international, Rabbaj a déjà porté les couleurs de l'Angleterre en U15 et en U16, avant de choisir de défendre celles du Maroc, avec qui il a signé un exploit remarquable en remportant la Coupe d'Afrique des nations U17 en 2025, après sa victoire aux tirs au but contre le Mali en finale.

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Ce parcours international offre au joueur une expérience précieuse en début de carrière, tandis que les clubs intéressés suivent sa progression avec Chelsea et la sélection marocaine, sur fond d'interrogations quant à son avenir et à un éventuel départ vers une nouvelle aventure dans les années à venir.