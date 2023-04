Le message poignant de Romelu Lukaku, de nouveau victime de racisme en Italie

Ce mercredi, Romelu Lukaku s'est exprimé après les insultes racistes dont il a été victime lors de la rencontre face à la Juventus.

Mardi soir, la Juventus de Turin et l'Inter Milan se sont séparés un score de parité (1-1) en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Un match lors duquel tout s'est joué en fin de rencontre, Romelu Lukaku répondant à l'ouverture du score de Cuadrado (83è) à la 95è minute. Malheureusement, la fin de match a été marquée par de bien tristes évènements, dont une altercation après le penalty transformé par le Belge. Célébrant comme à son habitude en faisant "chut" avec son doigt et plaçant l'autre main sur son front, Lukaku a reçu un deuxième carton jaune assez sévère, mais ça ne s'est pas arrêté là.

Des insultes racistes en tribunes

En tribune, les "supporters" de la Juve derrière le but, et donc cible directe de la célébration du Belge - ont lancé des cris racistes à destination du buteur de 29 ans, comme le montrent plusieurs vidéos partagées sur Twitter.

Déjà victime de ce genre d'insultes en 2019 face à Cagliari, l'international belge a tenu à réagir sur son compte Instagram. "L'histoire se répète. J'ai déjà vécu cela en 2019.. et de nouveau en 2023.. J'espère sincèrement que la ligue prendra vraiment des mesures cette fois-ci parce que ce magnifique sport devrait être un plaisir pour tout le monde. Merci pour vos messages de soutien. F*ck racism", a-t-il publié sur une photo de sa célébration face au public turinois.

L'exclusion injustifiée de Lukaku ainsi que les agissements des spectateurs responsables ont poussé l'agence Roc Nation Sports, spécialisée pour aider les athlètes, à réagir. Via un communiqué publié sur Twitter, son président Michael Yormack a exprimé son incompréhension et son dégoût. "Les remarques racistes de ce soir contre Romelu Lukaku par les supporters de la Juventus à Turin étaient au-delà de l'abject et ne peuvent être acceptées. Romelu a inscrit un penalty en fin de match. Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et dégoûtantes", a-t-il lancé.

Yormack s'attend maintenant à ce que la ligue italienne prenne des mesures afin d'éviter que de tels évènements se reproduisent. "Romelu mérite les excuses de la Juventus et j’espère que la Ligue va condamner immédiatement l’attitude de ce groupe de supporters de la Juventus. Les autorités italiennes doivent saisir cette opportunité pour tacler le racisme, plus que pour punir la victime de ces insultes. Je suis certain que le monde du football partage le même avis", a-t-il poursuivi.

À l'inverse, les réactions des joueurs juventini Danilo et Mattia Perin estiment que la décision de l'arbitre était correcte et que Lukaku a mérité son deuxième carton jaune, ils estiment que la célébration du Belge est la cause des débordements qui s'en sont suivis.