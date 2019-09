Le message de motivation de Neymar avant PSG - Strasbourg

Environ deux heures avant le match qui devrait marquer son grand retour sur les pelouses françaises, Neymar a laissé un message à ses admirateurs et suiveurs sur les réseaux sociaux. Deux phrases, une en anglais et l’autre en portugais, qui sont lourdes de sens.

Dans la langue de Shakespeare, le Brésilien a écrit « cours, cours comme si c’était le dernier jour de ta vie ! ». Et, juste en-dessous, dans sa langue natale, il a publié une prière : « Que Dieu nous bénisse et nous protège. »

Run, run like it's the last day of your life !

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽❤️⚽️ pic.twitter.com/r4wtCJeG9U