Le message de Mainoo ! La jeune star prend ses responsabilités pour sauver Manchester United et soutient son entraîneur Carrick

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Le milieu de terrain de Manchester United Kobbie Mainoo estime qu’une seule victoire suffirait à l’équipe pour relancer sa saison malgré un début difficile. Formé au club, il a souligné son devoir de transmettre les valeurs fondamentales de Manchester United, tout en remerciant l’entraîneur Michael Carrick pour ses conseils constants.

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Mainoo montre l’exemple dans une période difficile

Le milieu de terrain de Manchester United Kobbie Mainoo s’est adressé aux médias avant le match de Ligue des champions contre la Roma à Old Trafford. United connaît un début de saison 2026/27 difficile, avec une seule victoire lors de ses six premiers matches de Premier League.

Mainoo reste un élément central dans la préservation d’une série historique de 89 ans : un joueur formé au club a figuré dans le groupe pour chaque match, soit 4 374 rencontres consécutives.

Le milieu de terrain de 21 ans s’est dit convaincu que la situation allait bientôt s’améliorer.

Mainoo promet de préserver les traditions et les valeurs de United

Mainoo a reconnu qu’en tant que joueur formé au club, il lui incombait de maintenir les exigences fixées par les générations précédentes. « United est un immense club. Je pense donc que beaucoup de gens connaissent les valeurs de ce club, transmises par ceux qui y ont travaillé et joué », a déclaré Mainoo.

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« Ayant grandi au centre de formation, je sens que j’ai une part de responsabilité dans la transmission de ce que représente Manchester United. »

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« J’espère pouvoir continuer à transmettre ce message aussi longtemps que possible », a affirmé le milieu de terrain.

Mainoo reconnaissant envers Carrick pour ses conseils dans l’adversité

Mainoo a salué l’entraîneur Michael Carrick, qui lui confie des responsabilités dans l’axe du milieu de terrain depuis sa prise de fonctions la saison dernière. « Je suis très reconnaissant envers le coach pour la confiance qu’il m’accorde... et pour tous les conseils qu’il m’a donnés », a déclaré Mainoo.

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« C’est un joueur qui a évolué dans ce club, qui en connaît l’histoire et qui sait ce qu’il faut pour gagner. Je prends ses paroles à cœur et j’essaie de les appliquer chaque jour. »

« La saison a été difficile... Je pense qu’il nous suffit d’une victoire pour changer cela », a-t-il ajouté.

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Manchester United cherche à se relancer face à la Roma

Mainoo veut s’imposer dans l’axe du milieu de terrain, alors que United cherche à s’appuyer sur sa victoire 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions plus tôt dans la saison.

Le milieu de terrain a appelé l’équipe à rester solide dans les moments difficiles.

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United reçoit la Roma à Old Trafford pour une rencontre européenne à fort enjeu.