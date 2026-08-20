Jeudi soir, Johnny de Mol a présenté, au nom de KIJK, ses excuses pour les gros problèmes techniques autour du livestream de FC Sion - Ajax, mais son message de conclusion passe mal auprès de plusieurs téléspectateurs. Le présentateur a parlé, malgré un début compliqué, d’une « soirée réussie pour le téléspectateur et pour l’Ajax », alors que les spectateurs payants avaient manqué une grande partie de l’entame.

Pour ce duel des barrages de la Conference League, les supporters devaient payer une somme unique de 4,99 euros pour pouvoir suivre le match via KIJK. La préémission et le premier quart d’heure n’ont toutefois pas été visibles, le livestream affichant un écran noir, après quoi d’innombrables plaintes ont surgi sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, De Mol est revenu sur ces problèmes lors de la courte analyse d’après-match avec le consultant Richard Witschge. « Nous allons conclure. Nous voulons encore présenter nos excuses pour le début de l’émission. Il y a eu un petit problème, cela a démarré difficilement. Un peu comme l’Ajax d’ailleurs, qui a aussi eu du mal à entrer dans son match », a déclaré le présentateur avec un clin d’œil.

Ensuite est venue une conclusion qui passe totalement mal auprès d’une partie des téléspectateurs. « Au final, il y a quand même eu un festival de buts avec six réalisations. Je pense que c’était une soirée réussie pour le téléspectateur et pour l’Ajax. Merci de nous avoir regardés et peut-être à une prochaine fois », a déclaré De Mol, sans rien dire d’une éventuelle compensation.

Sur X, plusieurs téléspectateurs disent comprendre très peu cette conclusion. « Remboursement, KIJK », écrit Kevin van den Ende (Cavinsky), avant qu’une personne ne réagisse : « En effet, c’est nul, et ensuite De Mol : “Désolé, mais il y a eu un festival de buts.” »

Ron Michielsen est lui aussi visiblement agacé par les propos du présentateur. « Johnny conclut par : “... une soirée réussie pour le téléspectateur et pour l’Ajax... Et peut-être à bientôt.” Mais qu’est-ce qui te passe par la tête avec ton vieux rapace ?! », écrit-il sur X.











