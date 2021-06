Le message de Depay à l'OL : "merci pour ces quatre ans et demi incroyables"

Arrivé à l'OL en 2017, Memphis Depay s'est engagé en faveur du Barça cet été. Sur Twitter, il a tenu à remercier une dernière fois le club français.

Après une longue période de spéculation, Memphis Depay s'est enfin engagé en faveur du FC Barcelone. Il était déjà lié à l'équipe catalane l'été dernier et à nouveau en janvier, mais Lyon ne voulait pas le laisser partir en le bradant, l'international néerlandais a donc dû attendre la fin de son contrat cet été pour rejoindre gratuitement le Barça.

L'ancien ailier du PSV et de Manchester United, qui dispute actuellement l'Euro 2020 avec les Pays-Bas, a d'ores et déjà dit combien il est fier de rejoindre un club de cette envergure, lui qui n'a jamais caché son désir de viser les sommets. "C'est un rêve de jouer pour un si grand club. Ma carrière a connu des hauts et des bas, j'ai eu de bons et de moins bons moments (...) Le fait que cela rapporte maintenant me montre qu'il faut continuer à se battre et à croire en soi. J'en suis fier", avait-il confié.

Depay toujours très attaché à Lyon

À Barcelone, le joueur de 27 ans fera équipe avec son ancien sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman. Autant dire que le Néerlandais a tout pour se plaire chez les pensionnaires de la Liga. Mais avant d'ouvrir ce nouveau chapitre espagnol, Memphis Depay a tenu à adresser quelques mots à l'Olympique Lyonnais.



"L'OL, le président Jean-Michel Aulas, les fans, la ville, les gens qui travaillent pour le club dans les coulisses : merci pour ces quatre ans et demi incroyables. Nous avons partagé de beaux moments ensemble et je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup d'avoir toujours apprécié la personne que je suis", a-t-il écrit, ému, sur Twitter.



Pays-Bas, De Boer soulagé par le transfert de Depay au Barça

Memphis Depay a été une figure cruciale dans le bilan parfait des Pays-Bas en phase de groupes au championnat d'Europe. Il a converti un penalty alors qu'ils battaient l'Autriche 2-0 lors du deuxième match et a fait partie intégrante de la victoire 3-0 contre la Macédoine du Nord, mercredi. Memphis Depay a ouvert le score en première mi-temps après une belle combinaison de Donyell Malen puis a permis à Georginio Wijnaldum, qui s'est récemment engagé en faveur du Paris Saint-Germain, d'inscrire deux buts.