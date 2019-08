Le message d'adieu de Fernando Torres qui prend sa retraite à 35 ans

L'attaquant espagnol raccroche les crampons après un ultime match au Japon. Il en a profité pour un message de remerciements, notamment pour Gerrard.

Si l'on ne retiendra évidemment pas sa dernière sortie sur les terrains qui s'est conclue par une lourde défaite face au Vissel Kobe d'Andrés Iniesta (1-6), la date du 23 août 2019 comptera à jamais pour Fernando Torres, qui vient de disputer son ultime match professionnel avec le Sagan Tosu au .

L'attaquant de 35 ans raccroche les crampons après une riche carrière en club et notamment ses passages à l' et . Il a également porté les couleurs de et de l' . En sélection, El Niño a connu également de nombreux succès avec la victoire de l' lors de la 2010 et des Championnats d'Europe 2008 et 2012.

Le beau message de Steven Gerrard

Après cette dernière sortie dans le championnat japonais, Fernando Torres en a profité pour adresser un message d'adieu. Il a découvert une vidéo de Steven Gerrard, son ancien coéquipier des Reds, qui le félicitait pour l'ensemble de son parcours. "Je prie pour ton meilleur dans le futur. Tu as eu une très belle carrière. J'ai adoré jouer et passer du temps dans les vestiaires avec toi. Je veux revivre ça. "





"Quand j'avais le ballon au milieu du terrain, je savais que tu serais derrière l'adversaire et que je pouvais te retrouver tout de suite. Tu as transformé toutes mes mauvaises passes en bonnes et j'ai eu beaucoup de bonnes stats grâce à ça ! Je te souhaite bonne chance à toi et à ta famille. L'avenir permettra de croiser nos routes à nouveau et nous nous réjouirons quand ce jour viendra."

Après cette belle séquence d'émotions, l'avant-centre espagnol a salué les supporters et l'accueil du club de Sagan Tosu. "Je veux exprimer ma gratitude pour diverses choses, mais je veux transmettre mes sentiments un à un. Tout d’abord, le président Takehara. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu la possibilité de venir ici. Il y a un an, vous êtes venu à Madrid. Je vous remercie. Le président et tout le monde ici possèdent vraiment une passion pour ce club. Pour mes coéquipiers, merci de m'accueillir dès le premier jour où je suis venu ici. Et merci beaucoup pour votre aide."

"Merci à tout le Japon d'avoir accepté notre famille. Je voudrais exprimer ma gratitude aux supporters de ce stade et, malheureusement, à ceux qui n’ont pas pu obtenir de billets et qui n’étaient pas ici. Ce qui est important pour moi, bien sûr, c'est la famille, et je suis fier qu'il y ait une grande famille dans ce pays du Japon. Un jour, nous travaillerons pour vous aider à avoir un club champion ici. (...) Merci pour tout jusqu'à la fin. J'aimerais continuer à avoir une relation avec le club et rester en contact."