Le mercato estival de la Ligue saoudienne est en proie à la polémique depuis quelques jours : plusieurs clubs dénoncent un enlisement de leurs transactions, imputant la lenteur des procédures d’approbation au programme de recrutement des meilleurs joueurs, de son côté, la Ligue professionnelle saoudienne assure que toute demande conforme aux critères est traitée selon les procédures en vigueur et que tout retard provient de dossiers incomplets.

Des sources au sein de plusieurs clubs de la Ligue Roshen saoudienne ont confié au journal Al-Sharq Al-Awsat que ce ralentissement dans l’émission des autorisations avait fait capoter plusieurs transferts de clubs relevant du ministère des Sports.

Selon le mécanisme de gouvernance du programme, l’accord est une condition sine qua non pour tout transfert financé, la commission de cinq membres n’autorisant aucun contrat avant examen et approbation officiels.

Plusieurs sources clubistiques estiment que ce délai a déjà fait fuir des joueurs, partis signer ailleurs plutôt que d’attendre la validation.

Plusieurs dossiers restent en attente devant la commission, bien que les clubs aient déjà trouvé un accord avec les joueurs et leurs clubs d’origine ; les transferts pourraient donc échouer si le délai se prolonge.

Selon les informations recueillies par Al-Sharq Al-Awsat, la commission ne se contente pas d’examiner les dossiers : elle analyse aussi très attentivement le volet financier de chaque opération. Elle ne donne pas son feu vert dès qu’un accord est trouvé sur le montant du transfert ou du salaire, elle évalue d’abord la valeur marchande de l’opération, tant pour le transfert que pour la rémunération annuelle.

si le montant proposé par le club est inférieur à l’évaluation de la commission, l’autorisation est accordée immédiatement ; en revanche, si le montant convenu excède l’évaluation de la commission, le club dispose de deux options : soit assumer la différence sur son propre budget, soit mobiliser d’autres sources de financement, à l’exclusion de l’enveloppe allouée par le programme, même en cas de reste à disposition.

Interrogée par Al-Sharq Al-Awsat au sujet de ces retards présumés, la Ligue saoudienne de football professionnel a démenti toute lenteur de la part de l’équipe du programme, assurant que seules les demandes incomplètes subissent un délai.

Elle a rappelé qu’une demande d’homologation ne garantit pas l’approbation : chaque dossier est examiné en détail à partir des documents et des données financières et contractuelles fournis par le club.

Elle rappelle que les procédures en vigueur sont connues et claires pour tous les clubs et que la responsabilité de réunir les pièces justificatives et de respecter les conditions requises incombe entièrement aux clubs, soulignant qu’il est impossible d’imputer au programme tout retard ou contretemps résultant d’un dossier incomplet.

La Fédération souligne par ailleurs que les opérations de la majorité des clubs de la Ligue Roshen se déroulent normalement durant le mercato estival, ce qui atteste que les procédures ne constituent pas un obstacle pour les clubs respectant l’ensemble des exigences réglementaires.

La Ligue rappelle que ces contrôles visent à protéger les clubs et à garantir la validité de leurs engagements, des expériences passées ayant montré la nécessité de mécanismes clairs pour éviter des dépenses hasardeuses, tout en renforçant la viabilité financière et l’équité entre les clubs.

Dans le même ordre d’idées, Al-Sharq Al-Awsat révèle que l’Espagnol Jesús Arroyo, conseiller du directeur général de la Ligue saoudienne, a pris les commandes du programme de recrutement des joueurs de haut niveau, en remplacement de Michael Aminalo, parti de l’instance.

À ce stade, les clubs de la Ligue saoudienne « Roshen » ont officialisé 28 transferts durant le mercato estival en cours, tandis que sept d’entre eux n’ont pas encore annoncé le moindre recrutement : Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittifaq, Neom, Al-Hazm, Al-Fateh et Abha.