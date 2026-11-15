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Entre ceux qui envisagent de changer d’air pour retrouver des buts et de la confiance et ceux qui, au contraire, ont surpris tout le monde en ce début de saison et suscitent déjà l’intérêt de plusieurs clubs. Nous ne sommes qu’en novembre, mais, à la faveur de la trêve internationale, le marché des avant-centres s’anime déjà en Serie A en vue de la session hivernale. Parmi les attaquants les plus proches d’un départ, selon les analystes des paris sportifs de Sisal et Snai, figure Francesco Camarda, dont le départ de l’AC Milan est coté à 1,20. L’attaquant né en 2008 ne parvient pas à s’imposer à l’AC Milan, et une expérience loin de Milan pourrait l’aider à progresser. Coté à 1,40, le possible départ de Lorenzo Lucca de Napoli : là aussi, il s’agit d’un attaquant qui peine à enchaîner les minutes de jeu et, surtout, à retrouver le chemin des filets.

Et puis il y a le cas inverse de Gustavo Varela, l’attaquant portugais qui brille à Monza au point de susciter déjà l’intérêt des grands clubs en vue de janvier : son départ est coté à 2,20 fois la mise. Enfin, la situation de Gianluca Scamacca mérite également d’être suivie : le courant n’est pas encore passé avec Maurizio Sarri et la concurrence de Nikola Krstovic est de taille. Un départ de l’attaquant de l’équipe d’Italie de l’Atalanta n’est donc pas à exclure, une option proposée à 3,75.