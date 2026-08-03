Alors que nombre d’Amstellodamois se régalent déjà du mercato actuel de l’Ajax, Jordi Cruijff est encore loin d’en avoir fini. Cinq joueurs supplémentaires vont encore arriver cet été, affirme Mike Verweij dans le podcast Kick-off de De Telegraaf.

« L’Ajax a déjà sorti tout un lot de nouveaux joueurs, mais il va vraiment encore y en avoir cinq qui vont arriver », commence Verweij. Dans le studio du podcast, la réaction est immédiatement celle d’une totale stupéfaction. « Oui, encore cinq », assure Verweij.

« Le salaire peut encore poser problème, c’est pourquoi il faut aussi vraiment des départs », nuance le suiveur de l’Ajax. « À Eindhoven et à Rotterdam, ils disent : “Comment est-ce possible ?”. Mais avec les ventes de Steur, Akpom, Mannsverk et Fitz-Jim, l’Ajax a tout simplement récolté 39 millions. »

« Et avec plusieurs joueurs arrivés libres et des montages en prêt, ils n’ont “que” dépensé 30,4 millions. » L’Ajax a ainsi déjà réussi un gros coup avec l’arrivée de Julian Brandt, libre après son départ du Borussia Dortmund. L’international allemand, sélectionné à 48 reprises, a signé un contrat jusqu’à la mi-2029.

« Les joueurs libres veulent souvent être compensés via le salaire », explique Verweij. « Brandt gagnera donc sans doute beaucoup. Mais beaucoup de joueurs avec un salaire très confortable sont aussi partis. Pensez à Jaros, Tomiyasu, Weghorst et aussi Henderson. »

Avec plusieurs grands noms qui arrivent maintenant à l’Ajax, le club court à nouveau un “danger” sur le plan salarial, selon Verweij. Le transfert à venir de Mika Godts au Paris Saint-Germain devrait toutefois apporter une solution à ce niveau. « Ça va vraiment se faire. Godts a déjà trouvé un accord personnel, donc normalement cela devrait bien se passer. Et là, il y aurait soudain encore quelque 60 millions en plus. »

Avec ce budget, l’Ajax pourrait donc encore recruter cinq joueurs, selon Verweij. Le premier d’entre eux sera sans aucun doute Marc-André ter Stegen. Toujours selon Verweij, ce transfert sera annoncé dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Ce n’est pas non plus un secret qu’un nouveau numéro 6 doit arriver : Edson Álvarez est le candidat rêvé pour ce poste.