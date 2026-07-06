Le mercato de l’Al-Hilal s’emballe… Une star du Milan menace la place de Salem Al-Dossari

Selon plusieurs sources presse ce lundi soir, la direction d’Al-Hilal songerait à recruter une star du Milan AC, un mouvement qui pourrait précipiter le départ de Salem Al-Dossari, le capitaine du « Zaim », lors du mercato estival en cours.

Considéré comme l’une des plus grandes légendes du club, le capitaine fait néanmoins l’objet, depuis la saison dernière, de critiques récurrentes et de demandes de mise à l’écart du onze titulaire.

Selon le journaliste Mohammed Al-Bakiri, qui s’est exprimé sur son compte personnel X, le club aurait déjà entamé des discussions avec l’ailier portugais Rafael Leão, dans l’optique de renforcer son attaque avec un joueur au talent technique avéré.

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Selon la même source, l’arrivée éventuelle de l’international portugais pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de Salem Al-Dossari, dont le poste d’ailier serait alors menacé.

Cette démarche s’inscrit dans la vision de la nouvelle direction, qui entend restructurer l’effectif en profondeur conformément au nouveau projet sportif.

Rappelons que le club étudie aussi l’hypothèse de se séparer de plusieurs éléments, avec en tête de liste le Français Karim Benzema et l’Uruguayen Darwin Núñez.

Pour l’instant, le club n’a pas confirmé ces informations, et l’avenir de Salem Al-Dossari devrait se clarifier dans les prochains jours.



