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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

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Le mensonge du 5-0 embrase le Bernabéu : toute la vérité sur l'accrochage entre Huijsen et deux stars de l'Inter en italien

Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Inter
Ligue des Champions
D. Huijsen
L. Martinez
N. Barella
Espagne
Italie
Argentine

Que s'est-il passé lors de l'ouverture européenne du Real Madrid ?

Le doublé du Real Madrid dans les filets de l'Inter n'a pas été l'événement le plus marquant de cette soirée tendue au Bernabéu, mais bien une vive altercation en italien mettant en scène Dean Huijsen et deux joueurs des Nerazzurri, qui a enflammé les réseaux sociaux, avant que des médias italiens ne révèlent la vérité sur le « grand mensonge » attribué au défenseur merengue à propos de la défaite historique de l'Inter sur le score de cinq buts à zéro.

Que s'est-il passé dans les dernières minutes ?

Le Real Madrid a reçu l'Inter Milan au stade Santiago-Bernabéu dans une rencontre que le club espagnol a remportée sur le score de deux buts à un, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA pour la saison en cours 2026/2027.

Dans les dernières minutes tendues, Dean Huijsen, ancien défenseur de la Juventus et de l'AS Rome, s'est engagé dans une vive dispute avec les joueurs de l'Inter, parmi lesquels Nicolò Barella et le capitaine des Nerazzurri, Lautaro Martínez.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré Huijsen face aux deux hommes, lançant à Barella en italien : « Tais-toi », après une protestation de ce dernier auprès de l'arbitre, le défenseur du Real Madrid insistant fermement pour que l'Italien cesse son comportement.

Huijsen s'est-il moqué de Lautaro avec le score de cinq buts à zéro de Paris ?

Des comptes parodiques ont prétendu que Huijsen avait dit à Lautaro : « Respecte le Real Madrid, le Real Madrid n'a jamais perdu une finale de Ligue des champions sur le score de 5-0 », en référence à la défaite de l'Inter Milan sur le score de cinq buts à zéro face au Paris Saint-Germain en finale de la compétition la saison dernière.

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Mais le célèbre site « Football Italia » a tranché la polémique, confirmant que Huijsen avait bel et bien répondu à Barella en italien durant cette rencontre tendue, mais qu'il ne s'était nullement moqué de Lautaro Martínez, et que la déclaration qui circule au sujet de la défaite 5-0 est fausse et a été relayée par des comptes parodiques.

Le site a précisé que la véritable altercation de Huijsen ne concernait que Barella, et qu'en ce qui concerne sa dispute avec Lautaro, aucune déclaration offensante n'avait été prononcée.

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