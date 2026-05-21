Jeudi soir, l’Ajax devra se passer de Younes Taha pour affronter le FC Groningen. Le milieu de terrain amstellodamois de 23 ans purge en effet une suspension lors de cette demi-finale des barrages.

Une suspension surprenante, car l’attaquant doit encore purger un match de suspension datant des barrages de la saison dernière.

Cette suspension remonte à la saison dernière, alors qu’il évoluait au FC Twente : Taha avait reçu un premier carton jaune lors des barrages contre le NEC Nimègue, puis un second face à l’AZ.

Comme cette suspension n’avait pas encore été purgée, Taha doit désormais la subir lors de la demi-finale contre l’Ajax, qui se jouera au Kras Stadion de Volendam.

Si le club nordiste venait à éliminer les Amstellodamois, l’attaquant serait à nouveau éligible pour une éventuelle finale face au FC Utrecht ou au SC Heerenveen.

Attaquant clé des Blauw-Zwart cette saison, il a marqué six buts et délivré dix passes décisives en 34 matchs officiels.

En cas de défaite contre l’Ajax, il aura déjà disputé son dernier match pour le club, car son prêt prend fin à l’issue de la saison et il doit retourner à Twente.