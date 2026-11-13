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Le milieu de terrain de l’Athletic Club Oihan Sancet espère que la sélection nationale basque obtiendra une reconnaissance officielle afin de pouvoir participer à une future Coupe du monde. L’international espagnol a exprimé cette ambition avant ses débuts avec Euskal Selekzioa face au Venezuela, samedi.

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La sélection basque se prépare pour un match de gala

Sancet a exprimé son soutien à la quête de reconnaissance officielle du Pays basque dans le football, alors que la sélection de Jagoba Arrasate a entamé jeudi un stage de deux jours à Lezama. Le match de samedi à San Mames marquera le 90e anniversaire du premier gouvernement basque, mais des problèmes physiques ont contraint Aitor Fernandez, Dani Vivian et Hugo Rincon à déclarer forfait.

Unai Marrero, Andoni Gorosabel et Benat Prados ont ensuite été appelés, tout comme le défenseur Igor Zubeldia.

Sancet rêve de Coupe du monde

Bien qu’il ait marqué pour sa première apparition avec l’équipe première d’Espagne contre l’Écosse, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe 2023, le milieu de terrain Sancet, originaire de Navarre, a clairement affiché sa position avant ses débuts avec la sélection basque.

« C’est une fierté de jouer pour l’équipe que l’on aime. J’espère que cela se concrétisera et que nous pourrons un jour disputer une Coupe du monde avec l’équipe nationale de notre pays », a déclaré Sancet aux journalistes à Lezama.

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Après avoir manqué quatre matches avec son club en raison d’un problème musculaire, le meneur de jeu de l’Athletic a confirmé être « complètement rétabli » et ajouté qu’affronter le Venezuela « m’aidera à retrouver le rythme ».

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Il a également souligné la qualité de l’équipe : « Nous avons une très bonne équipe et nous pouvons accomplir beaucoup de choses. »

Arrasate soutient la demande de reconnaissance officielle

La Fédération basque de football a récemment déposé une nouvelle demande de reconnaissance officielle auprès du Conseil supérieur des sports espagnol, après les précédents du surf et de la pelote basque, disciplines dans lesquelles la région a remporté des titres mondiaux de Jai Alai et de pelote à main en double.

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« J’ai vécu de près la situation de la pelote avec des personnes de Berriatua qui se sont rendues en Argentine et en Uruguay, et je suis fier de ce qu’elles ont accompli. Chaque sport a ses particularités et il y aura sans aucun doute des intérêts divergents, mais la première étape, c’est une volonté réelle, et je crois que nous l’avons », a déclaré Arrasate, entraîneur d’Osasuna.

Après le match de l’an dernier contre la Palestine devant 51 000 supporters, il a reconnu que « la barre est très haute, mais nous sommes pleins d’enthousiasme », avant d’ajouter : « Quand les joueurs enfilent ce maillot, ils donnent tout ce qu’ils ont. Je vois une étincelle dans leurs yeux, une envie de bien jouer, et pourquoi ne pas gagner à nouveau ? Nous avons la qualité pour rivaliser avec les meilleures sélections nationales, et samedi sera une excellente occasion de le montrer. »

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Derniers préparatifs avant le coup d’envoi samedi

La sélection tiendra vendredi matin une séance d’entraînement ouverte au public à Saint-Jean-de-Luz avant de déposer des fleurs sur la tombe du premier président basque, Jose Antonio Aguirre. Arrasate prévoit ensuite d’aligner deux compositions différentes samedi soir afin que chaque joueur participe au match contre le Venezuela. Les joueurs retrouveront ensuite leurs clubs pour les compétitions nationales.