Ivan Toney a transformé un penalty de manière spectaculaire vendredi soir lors de la victoire 4-1 d’Al-Ahli face à Al-Khaleej. Auteur de deux buts, l’attaquant de 30 ans a joué un rôle important dans le succès de l’équipe entraînée par Marino Pusic, mais c’est surtout son penalty inhabituel dans les dernières secondes qui fait réagir sur les réseaux sociaux.

L’ancien attaquant de Brentford est en excellente forme cette saison en Arabie saoudite, où il a déjà inscrit treize buts en neuf matches de championnat. Face à Al-Khaleej, l’Anglais a ouvert le score avant de fixer le résultat final sur penalty dans les tout derniers instants.

Toney est connu depuis des années pour sa façon particulière de tirer les penalties. Habituellement, l’attaquant utilise une technique dite « sans regarder », qui consiste à fixer constamment le gardien plutôt que le ballon pendant sa course d’élan. Mais vendredi soir, il a décidé de procéder tout autrement.

L’attaquant a conservé sa courte course d’élan caractéristique, mais a surpris le gardien Marwan Al-Haidari en frappant presque aussitôt après le coup de sifflet de l’arbitre. Toney a fait deux pas en arrière, a soudainement foncé vers le ballon et a tiré fort dans le coin inférieur gauche, tandis qu’Al-Haidari restait médusé au milieu de son but.

Ce penalty étonnant suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. « Ivan Toney avec la technique de penalty la plus étrange que j’aie jamais vue », écrit un supporter. Un autre réagit : « Le gardien était probablement absolument convaincu de savoir comment Toney allait tirer son penalty, et puis il s’est passé ça… »

La réalisation télévisée saoudienne a manqué une partie de ce penalty exécuté à toute vitesse. « Ivan Toney avec une technique de penalty qui surprend tout le monde, même le caméraman », commente quelqu’un. « Il mérite de figurer parmi les meilleurs tireurs de penalty que nous ayons jamais vus dans le football mondial. Sa technique est extraterrestre. »

Ce penalty particulier rappelle aussi d’anciennes déclarations de Thomas Frank. En 2023, après une victoire 3-2 contre Fulham au cours de laquelle l’attaquant avait transformé son 22e penalty pour le club, celui qui était alors l’entraîneur de Brentford avait déjà qualifié Toney de « meilleur tireur de penalty au monde ». « C’est le cas pour plusieurs raisons : sa stratégie, le fait qu’il s’y entraîne et son immense calme », avait expliqué Frank à Sky Sports.

Jamie Carragher avait alors abondé dans le sens de Frank et qualifié la technique de Toney sur penalty de « spéciale » : selon l’ancien défenseur de Liverpool, les gardiens croient à peine pouvoir arrêter un penalty de l’Anglais.

Découvrez les images du penalty ci-dessous :