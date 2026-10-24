Ivan Toney a transformé un penalty de façon spectaculaire vendredi soir, lors de la victoire 4-1 d’Al-Ahli contre Al-Khaleej. Auteur de deux buts, l’attaquant de 30 ans a joué un rôle important pour l’équipe de Marino Pusic, mais c’est surtout son penalty insolite, inscrit dans les dernières secondes, qui fait réagir sur les réseaux sociaux.

L’ancien attaquant de Brentford est en excellente forme cette saison en Arabie saoudite, où il a déjà marqué treize fois en neuf matches de championnat. Face à Al Khaleej, l’Anglais a ouvert le score avant de fixer le résultat sur penalty en toute fin de rencontre.

Toney est connu depuis des années pour sa manière particulière de tirer les penalties. D’ordinaire, l’attaquant utilise une technique dite « no-look » : pendant sa course d’élan, il regarde constamment le gardien plutôt que le ballon. Mais vendredi soir, il a décidé de procéder tout autrement.

L’attaquant a conservé sa courte course d’élan habituelle, mais a surpris le gardien Marwan Al-Haidari en frappant presque immédiatement après le coup de sifflet de l’arbitre. Toney a reculé de deux pas, s’est soudain précipité vers le ballon et a frappé fort dans le coin inférieur gauche, tandis qu’Al-Haidari restait médusé au milieu de son but.

Ce penalty étonnant fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. « Ivan Toney avec la technique de penalty la plus étrange que j’aie jamais vue », écrit un supporter. Un autre réagit : « Le gardien était probablement absolument convaincu de savoir comment Toney allait tirer son penalty, et puis il s’est passé ça… »

La réalisation saoudienne a manqué une partie de ce penalty tiré à toute vitesse. « Ivan Toney avec une technique de penalty qui surprend tout le monde, même le caméraman », commente quelqu’un. « Il mérite de figurer parmi les meilleurs tireurs de penalty que nous ayons jamais vus dans le football mondial. Sa technique est extraterrestre. »

Ce penalty particulier rappelle aussi d’anciennes déclarations de Thomas Frank. Alors entraîneur de Brentford, il avait déjà qualifié Toney de « meilleur tireur de penalty au monde » en 2023, après une victoire 3-2 contre Fulham au cours de laquelle l’attaquant avait transformé son 22e penalty pour le club. « C’est le cas pour plusieurs raisons : sa stratégie, le fait qu’il s’entraîne à cet exercice et son immense sang-froid », avait expliqué Frank à Sky Sports.

Jamie Carragher avait alors abondé dans le sens de Frank, qualifiant la technique de Toney de « spéciale », car, selon l’ancien défenseur de Liverpool, les gardiens croient à peine pouvoir arrêter un penalty de l’Anglais.

Découvrez les images du penalty ci-dessous :