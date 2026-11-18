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JJ Gabriel se rapproche de plus en plus du Real Madrid, comme l'a révélé sa nouvelle démarche ce mercredi.

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Selon le quotidien « Marca », le footballeur anglais de 16 ans a visité ce mercredi les installations d'entraînement du club à Valdebebas, découvrant pour la première fois ce qui deviendra bientôt sa nouvelle maison.

Il ne manque plus que l'annonce officielle du Real Madrid concernant l'arrivée de JJ, après la résiliation par le joueur de son contrat avec Manchester United.

En Angleterre, les joueurs vivent avec une profonde tristesse le départ du jeune attaquant, considéré comme le meilleur talent footballistique apparu dans le pays ces dernières années.

La présence de Gabriel, qui s'entraînait seul en Espagne depuis plusieurs semaines dans l'attente de la confirmation de sa signature au Real Madrid, a suscité un grand enthousiasme au centre d'entraînement du club, où l'on mesure parfaitement l'engouement médiatique entourant son départ de Manchester United et son arrivée au club.

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JJ Gabriel fait ses adieux à Manchester United

Le jeune talent anglais JJ Gabriel a tranché sur son avenir à Manchester United en annonçant officiellement son départ du club mardi, mettant ainsi fin à une aventure entamée lorsqu'il avait rejoint l'académie mancunienne à l'âge de 10 ans, alors que son transfert au Real Madrid lors du prochain mercato hivernal se rapproche.

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Le milieu offensif de 16 ans a confirmé sa décision dans un message publié sur ses réseaux sociaux, dans lequel il a remercié Manchester United, les entraîneurs, ses coéquipiers et tous ceux qui l'ont aidé durant les années passées au club, sans révéler directement sa prochaine destination.

« Je suis arrivé à Manchester United en 2020, à l'âge de 10 ans, avec de grands rêves. Ici, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. De mon but à Old Trafford au trophée Jimmy Murphy, vous m'avez offert des moments que je chérirai toujours », a écrit Gabriel dans son message.

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« Alors que s'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, Manchester United fera toujours partie de mon histoire. Merci pour tout », a-t-il ajouté, dans un message qui confirme la fin de sa relation avec le club anglais, après des mois de spéculations sur son avenir et sa volonté de partir.

Selon les informations, le Real Madrid est désormais la destination la plus probable pour le jeune joueur, après avoir devancé plusieurs grands clubs européens intéressés par son profil, au premier rang desquels le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, le club espagnol ayant trouvé un accord avec le joueur et ses représentants au sujet de son transfert.

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Gabriel devrait rejoindre le Real Madrid en janvier prochain et commencer son aventure avec la Castilla, qui évolue en troisième division espagnole, dans le cadre du plan du club visant à développer son talent et à le préparer progressivement pour l'équipe première, avec une voie clairement tracée vers l'effectif du Real Madrid.

Gabriel avait demandé à quitter Manchester United en septembre dernier et n'a plus participé aux entraînements du club depuis, estimant que ses chances d'obtenir davantage de temps de jeu avec l'équipe première étaient insuffisantes, malgré sa promotion pour s'entraîner avec le groupe professionnel et son apparition lors d'un match amical face à l'AC Milan pendant la préparation.

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Le joueur est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'académie de Manchester United, après avoir remporté la saison dernière le trophée Jimmy Murphy, qui récompense le meilleur jeune joueur du club. Il a également été élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre des moins de 18 ans malgré son jeune âge, ce qui a attiré sur lui l'attention des grands clubs européens.