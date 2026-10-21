Ancien capitaine de Manchester City, Kyle Walker a évolué aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Mais le défenseur expérimenté a révélé que, sur le plan du talent footballistique pur, l’un de ses anciens coéquipiers surpasse tous les autres.
Foden salué comme le roi de la technique
Au fil d’une brillante carrière passée par Tottenham et Manchester City, et marquée par plus de 80 sélections avec l’Angleterre, Walker a partagé le terrain avec une pléiade de stars. « Sur le plan technique, (Foden) est probablement le meilleur joueur que j’aie jamais vu, sans conteste », a déclaré Walker sur talkSPORT.
Il a ajouté : « Je n’ai pas eu le plaisir de jouer avec (Lionel) Messi, mais j’ai partagé le terrain avec lui. Quant au talent inné de Foden, ce qu’il peut faire avec un ballon est incroyable. J’en reviens toujours à la même chose : si Foden joue comme il le fait à Manchester City, il aura évidemment sa place en équipe d’Angleterre. »
Une démonstration en Ligue des champions
L’international anglais a rappelé toute l’étendue de son talent lors de la récente victoire 5-1 de Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Foden a été la grande vedette de la rencontre à l’Etihad Stadium, inscrivant un superbe triplé et délivrant une passe décisive pour mener l’équipe d’Enzo Maresca à une victoire confortable. Grâce à cette performance, il est devenu seulement le troisième Anglais à marquer trois buts et à délivrer une passe décisive dans un même match de Ligue des champions, après Wayne Rooney et Raheem Sterling.
Ses exploits de buteur sur la scène européenne lui ont permis de grimper dans le classement historique du club : avec 23 buts dans la compétition, Foden occupe la quatrième place de l’histoire de City. Seuls Sergio Aguero, Erling Haaland et Sterling le devancent. Son triplé contre l’AEK faisait suite à un but important inscrit en Premier League contre Ipswich Town, son premier en championnat depuis dix mois.
Maresca soutient la star de City
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a publiquement apporté son soutien à Foden, malgré les difficultés rencontrées par le joueur au cours des deux dernières saisons. Le technicien italien s’est réjoui du récent regain de forme de l’attaquant et a souligné son importance pour les objectifs de l’équipe.
« J’étais très content de Phil, même avant le carton rouge, pour être honnête », a expliqué Maresca après la victoire en Ligue des champions. « Je l’ai dit dès le premier jour : je le considère comme l’un des meilleurs joueurs anglais. Je sais à quel point il est bon et nous essayons simplement de l’aider, car je suis sûr qu’il nous aidera. Nous savons que Phil est un joueur de très haut niveau. Pour différentes raisons, il a connu des difficultés ces deux dernières années, mais je sais qu’il va nous aider et je connais ses qualités. »
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »
« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »
« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »