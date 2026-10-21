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Ancien capitaine de Manchester City, Kyle Walker a évolué aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Mais le défenseur expérimenté a révélé que, sur le plan du talent footballistique pur, l’un de ses anciens coéquipiers surpasse tous les autres.

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Foden salué comme le roi de la technique

Au fil d’une brillante carrière passée par Tottenham et Manchester City, et marquée par plus de 80 sélections avec l’Angleterre, Walker a partagé le terrain avec une pléiade de stars. « Sur le plan technique, (Foden) est probablement le meilleur joueur que j’aie jamais vu, sans conteste », a déclaré Walker sur talkSPORT.

Il a ajouté : « Je n’ai pas eu le plaisir de jouer avec (Lionel) Messi, mais j’ai partagé le terrain avec lui. Quant au talent inné de Foden, ce qu’il peut faire avec un ballon est incroyable. J’en reviens toujours à la même chose : si Foden joue comme il le fait à Manchester City, il aura évidemment sa place en équipe d’Angleterre. »





Une démonstration en Ligue des champions

L’international anglais a rappelé toute l’étendue de son talent lors de la récente victoire 5-1 de Manchester City contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Foden a été la grande vedette de la rencontre à l’Etihad Stadium, inscrivant un superbe triplé et délivrant une passe décisive pour mener l’équipe d’Enzo Maresca à une victoire confortable. Grâce à cette performance, il est devenu seulement le troisième Anglais à marquer trois buts et à délivrer une passe décisive dans un même match de Ligue des champions, après Wayne Rooney et Raheem Sterling.

Ses exploits de buteur sur la scène européenne lui ont permis de grimper dans le classement historique du club : avec 23 buts dans la compétition, Foden occupe la quatrième place de l’histoire de City. Seuls Sergio Aguero, Erling Haaland et Sterling le devancent. Son triplé contre l’AEK faisait suite à un but important inscrit en Premier League contre Ipswich Town, son premier en championnat depuis dix mois.





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Maresca soutient la star de City

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a publiquement apporté son soutien à Foden, malgré les difficultés rencontrées par le joueur au cours des deux dernières saisons. Le technicien italien s’est réjoui du récent regain de forme de l’attaquant et a souligné son importance pour les objectifs de l’équipe.

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« J’étais très content de Phil, même avant le carton rouge, pour être honnête », a expliqué Maresca après la victoire en Ligue des champions. « Je l’ai dit dès le premier jour : je le considère comme l’un des meilleurs joueurs anglais. Je sais à quel point il est bon et nous essayons simplement de l’aider, car je suis sûr qu’il nous aidera. Nous savons que Phil est un joueur de très haut niveau. Pour différentes raisons, il a connu des difficultés ces deux dernières années, mais je sais qu’il va nous aider et je connais ses qualités. »