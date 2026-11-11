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Le « nouveau départ » de Julian Brandt à l’Ajax se déroule jusqu’ici à merveille. Le joueur de 30 ans est couvert d’éloges. Jordi Cruyff a raconté un moment très particulier qu’il doit à Brandt.

Pour le directeur technique de l’Ajax, le « meilleur moment » de l’été a été celui où le club néerlandais le plus titré a enfin pu annoncer l’arrivée de l’ancien joueur du BVB, recruté sans indemnité de transfert. Il l’a confié lundi lors de l’assemblée des membres du club.

« Rien n’a fuité à l’avance. Grâce à lui aussi, cela a été un grand moment. Lui non plus n’en a rien dit », a déclaré Cruyff au sujet de l’arrivée surprise de Brandt en Eredivisie. Cruyff avait déjà tenu des propos similaires à la télévision néerlandaise, sur Ziggo Sport.

« Ce qui m’a vraiment réjoui, c’est Brandt. Comment ça s’est passé ? Personne ne savait rien. Absolument personne ! », avait-il déclaré environ une semaine plus tôt. « Les gens allaient manger et, soudain, ils apprenaient que Brandt venait à l’Ajax. Ils se demandaient : “Hé, on n’en a pas du tout entendu parler. Comment est-ce possible ?” »

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Cruyff a également évoqué dans son discours le transfert de Marc-Andre ter Stegen du FC Barcelone à l’Ajax. Relégué au rang de remplaçant permanent chez les Catalans, le gardien international allemand a rejoint Amsterdam en prêt cet été afin de retrouver, grâce à du temps de jeu dans un club renommé, sa place de numéro un dans les buts de l’Allemagne sous Jürgen Klopp. Une démarche couronnée de succès : Klopp a désigné ter Stegen comme son numéro un en vue de l’Euro 2028. « Il peut jouer où il veut. Et pourtant, il avait envie de jouer pour l’Ajax », s’est également enthousiasmé Cruyff au sujet de ter Stegen. Comme celle de Brandt, son arrivée a été un « transfert formidable », selon Cruyff.

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Comment Julian Brandt a-t-il réagi aux critiques de Van der Vaart ?

L’été dernier, le joueur offensif avait été associé à des clubs bien plus attractifs dans le football européen lorsqu’il était apparu clairement, début mars, qu’il n’obtiendrait pas de nouveau contrat à Dortmund. Brandt avait notamment été régulièrement annoncé à l’Atlético de Madrid pour succéder à Antoine Griezmann, ou en Premier League, aux moyens financiers considérables. Mais il a finalement choisi l’Ajax, une décision qu’il ne regrette certainement pas à l’heure actuelle.

En 17 matches officiels jusqu’ici, il compte déjà huit buts et deux passes décisives. Ses performances ont même amené Rafael van der Vaart, critique en chef toujours prompt à donner un avis contestable, à se taire et à apprécier.

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« Je dois aussi dire que les gens complètement emballés par ce transfert m’ont agacé », avait pourtant encore ergoté van der Vaart peu après l’arrivée de Brandt. Il avait qualifié l’Allemand de « joueur de beau temps » et affirmé, en fin de compte, que Brandt devait déjà s’estimer heureux de pouvoir porter le maillot de l’Ajax Amsterdam.

Mais au vu du premier tiers de saison particulièrement réussi de Brandt, même van der Vaart a récemment opéré un revirement notable. « Il est super. C’est le meilleur joueur de l’Ajax », a-t-il déclaré à la mi-octobre, en marge de l’inauguration d’un terrain en gazon synthétique à Hambourg.

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Brandt n’en a toutefois pas été ému. Interrogé sur ces éloges soudains, il a réagi avec calme dans le podcast « Spielmacher ». « Ça change toujours très, très vite. C’est la première fois que j’entends ça », a-t-il dit au sujet des compliments de van der Vaart.

Brandt a désormais l’habitude de faire face aux critiques : il y a été confronté à maintes reprises au BVB. Ses performances ont souvent divisé. Pour les uns, c’était un artiste offensif exceptionnel ; pour les autres, lorsque les résultats de Dortmund n’étaient pas au rendez-vous, le bouc émissaire flegmatique qui ne gagnait aucun duel.

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Van der Vaart a ensuite pu constater à quel point Brandt prend avec détachement les critiques formulées publiquement à son égard. « La dernière fois, quand il avait tenu d’autres propos, on m’en a aussi beaucoup parlé. Je ne sais pas, ma réaction, c’est toujours : “Laissez-moi tranquille avec ces bêtises” », a déclaré Brandt, qui a depuis connu son premier coup d’arrêt sous le maillot de l’Ajax.

Getty Images

Quelle blessure Julian Brandt s’est-il infligée ?

Fin octobre, il s’est blessé sans intervention d’un adversaire en première période de la victoire 1-0 contre l’AZ Alkmaar. À la 38e minute, il s’est soudain retrouvé assis au sol, le visage crispé par la douleur. Il a dû recevoir des soins, puis être remplacé. Son expression inquiète laissait penser qu’il pouvait s’agir d’une blessure plus grave.

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Cela ne s’est toutefois apparemment pas confirmé. Cruyff s’est montré prudemment rassurant, expliquant que la blessure n’était « rien de grave ». Brandt a néanmoins manqué les deux derniers matches officiels de l’Ajax avant la trêve internationale.