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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Le meilleur joueur du monde scelle officiellement son avenir : Harry Kane prolonge son contrat avec le Bayern Munich

Mercato
H. Kane
Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
Angleterre
Allemagne

L'attaquant anglais met fin aux spéculations

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Le club du Bayern Munich a annoncé officiellement ce jeudi matin la prolongation du contrat de son attaquant anglais Harry Kane, récemment sacré Ballon d'Or en tant que meilleur joueur du monde pour l'année 2026, qui restera ainsi au club jusqu'en juin 2029, mettant fin aux spéculations sur son avenir.

Le précédent contrat de Kane arrivait à échéance à la fin de la saison en cours, tandis que le nom de l'attaquant anglais a été associé ces dernières années à l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels le Barça et le Real Madrid.

Depuis son arrivée au Bayern Munich, Kane a remporté deux titres de Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, ainsi que deux Supercoupes d'Allemagne.

L'attaquant anglais a disputé 161 matchs officiels avec le Bayern Munich, sur les plans national et continental, au cours desquels il a inscrit 156 buts.

Prochains matchs
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Bundesliga

07 nov. 2026

FCB

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Kane a déclaré sur le site de son club : « Je me sens chez moi au Bayern. J'aime le club et la ville de Munich, nous avons une équipe formidable et un entraîneur extraordinaire en la personne de Vincent Kompany. Je suis fier de faire partie de ce club, et ma famille est très heureuse ici. Je voulais rester, je suis très enthousiaste pour l'avenir et je veux continuer à décrocher des titres avec ce grand club. »

De son côté, Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a salué l'attaquant anglais en déclarant : « Il est devenu une partie très particulière de l'histoire du Bayern. Harry Kane a dépassé toutes les attentes qui existent dans le football, et il a déjà une place spéciale dans le cœur des supporters en tant que l'une des figures sportives les plus marquantes de notre époque. »

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