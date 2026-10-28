« Personne n’a tout gagné. Et une année de Coupe du monde, c’est encore plus particulier. La Coupe du monde pèse alors très lourd. Si l’on ne prend en compte que la saison, j’aurais trouvé Kvaratskhelia très intéressant », a déclaré Kroos dans le podcast Einfach mal Luppen, qu’il anime avec son frère Felix.

Khvicha Kvaratskhelia, joueur offensif du Paris Saint-Germain, « aurait été mon choix », a insisté Kroos, avant de s’enthousiasmer : « À mes yeux, c’était le meilleur joueur de la meilleure équipe d’Europe. »

La saison dernière, Kvaratskhelia avait joué un rôle majeur dans le nouveau sacre de PSG en Ligue des champions. En 16 apparitions dans la compétition, il avait totalisé 17 contributions décisives (dix buts et sept passes décisives), répondant aussi présent dans les moments cruciaux. C’est ainsi le Géorgien qui avait inscrit le but important de l’égalisation à 1-1 lors du spectaculaire succès 5-4 en demi-finale aller contre le Bayern Munich, avant d’ajouter un deuxième but.

Khvicha Kvaratskhelia a obtenu un penalty important pour PSG en finale de la Ligue des champions

Au match retour à Munich (1-1), il avait ensuite délivré, au terme d’une action remarquable, la passe décisive sur l’ouverture du score rapide de Paris, signée Ousmane Dembele. Et en finale contre Arsenal, Kvaratskhelia avait obtenu le penalty transformé par Dembele peu après l’heure de jeu pour égaliser à 1-1, permettant à PSG de rester dans le match avant de s’imposer aux tirs au but.

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Outre la Ligue des champions, Kvaratskhelia a remporté avec Paris le championnat de France, la Supercoupe de France, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Mais il y avait un problème de taille : le joueur de 25 ans ne s’était pas qualifié pour la Coupe du monde avec la Géorgie et n’a donc pas pu se mettre en valeur sur la plus grande des scènes, contrairement, par exemple, au tout récent lauréat du Ballon d’Or Harry Kane, à Kylian Mbappe ou à Lamine Yamal.

Le fait que Kvaratskhelia ait tout de même terminé sixième du Ballon d’Or 2026, derrière ce trio ainsi que Rodri et Lionel Messi, montre à Kroos « qu’il aurait eu de très bonnes chances sans la Coupe du monde. Parce que tous ceux qui le précédaient ont eu un grand impact lors de la Coupe du monde », a expliqué l’ancien international allemand. Kroos a avancé : « Si Mbappe n’avait pas disputé la Coupe du monde, il n’aurait pas figuré dans le top 5. Et même Lamine aurait eu du mal à y entrer sans son titre mondial. »

Mbappe, Lamine Yamal et Kane sous les projecteurs à la Coupe du monde

Lors du tournoi en Amérique du Nord, Mbappe avait signé de nombreuses performances remarquables avec la France, quatrième, et terminé meilleur buteur avec dix réalisations. Lamine Yamal ne s’était certes pas distingué par ses statistiques individuelles à la Coupe du monde (un but et une passe décisive), mais il s’était pleinement mis au service de l’équipe avec une immense maturité et avait finalement remporté le titre avec l’Espagne. Quant à Kane, il avait brillamment mené en tant que capitaine l’Angleterre, finalement troisième, évitant notamment une humiliation aux Three Lions grâce à un doublé en seizièmes de finale contre la RD Congo (2-1). Il avait aussi été l’un des acteurs décisifs de la victoire 3-2 en huitièmes de finale contre le Mexique, l’un des pays coorganisateurs.

Pour Kroos, l’attaquant du Bayern Munich est donc un vainqueur méritant du Ballon d’Or, dont l’issue était « plus indécise que jamais ». Qu’est-ce qui distingue Kane de Mbappe et de Lamine Yamal, qui complètent le podium ? « Il est le seul à ne pas avoir lancé de campagne en amont », a fait remarquer Kroos.

Voici ce que le joueur de 36 ans voulait dire : dans les semaines précédant la remise du Ballon d’Or lundi, Mbappe et Lamine Yamal avaient parfois fait publiquement leur propre promotion de manière très offensive. La star du FC Barcelone avait ainsi déclaré, par exemple : « Pour être honnête, je pense mériter ce prix cette année, au vu de ce que j’ai gagné. » L’attaquant du Real, Mbappe, s’était pour sa part présenté comme « l’élu » et affiché sa confiance : « Aucun joueur n’a été meilleur que moi la saison dernière. » Kane, en revanche, n’avait pas tenu de propos aussi fanfarons, mais il l’a tout de même emporté de peu devant Mbappe.

Kvaratskhelia longtemps absent : ses chances pour le Ballon d’Or 2027 déjà envolées

Au moment de l’attribution du Ballon d’Or, Kvaratskhelia avait de toute façon bien d’autres soucis que son classement. L’international géorgien s’est récemment rompu un ligament croisé lors de la victoire 4-2 de PSG contre le FC Barcelone en Ligue des champions et sera absent pendant plusieurs mois. Il pourrait même ne plus jouer cette saison. « Pourquoi moi ? Je n’ai jamais rien laissé au hasard. Je m’étais probablement mieux préparé pour ce match que pour n’importe quel autre. Je pensais être prêt à tout, mais pas à ça », a écrit Kvaratskhelia, abattu, sur Instagram.

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En raison de cette longue absence, ses chances de remporter le Ballon d’Or 2027 sont déjà envolées. En 2028, il lui faudrait probablement réaliser de bonnes performances à l’Euro pour prétendre au titre. Kvaratskhelia et ses coéquipiers s’étaient au moins qualifiés pour le dernier Championnat d’Europe, en 2024 en Allemagne, et avaient même atteint les huitièmes de finale, où le futur champion d’Europe espagnol avait mis fin à leur parcours (1-4). On ne sait pas encore quels adversaires la Géorgie affrontera lors des qualifications pour le prochain Euro, organisé en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande.