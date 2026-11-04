La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour le trophée du meilleur joueur en Afrique de l'année 2026, une liste qui a soulevé de nombreuses interrogations.

La liste a connu une présence marocaine marquée avec le trio composé d'Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, le joueur du Real Madrid, et Ismaël Saibari, le joueur du Bayern Munich.

Les stars du Maroc font face à une concurrence sérieuse venue du Sénégal, représenté par le trio Ismaïla Sarr, le joueur de Crystal Palace, Pape Gueye, le joueur de Villarreal, et Sadio Mané, la star d'Al-Nassr.

La liste des nommés comprend également l'Ivoirien Amad Diallo, le joueur de Manchester United, le Congolais Yoane Wissa, le joueur de Newcastle United, le Ghanéen Antoine Semenyo, le joueur de Manchester City, et le Sud-Africain Teboho Mokoena, le joueur des Sundowns.

Le meilleur du continent : le Maroc est le plus légitime pour le trophée

En regardant la liste des nommés, la réalité confirme que le trophée doit revenir à un joueur marocain, au vu du sacre lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, marqué par un éclat remarquable de Brahim Díaz et des autres joueurs.

À cela s'ajoute le parcours brillant de la sélection marocaine et sa qualification jusqu'en quart de finale de la Coupe du monde 2026, éliminée par la France, dans un contexte de performances remarquables de nombreuses stars du Maroc.

Au niveau des clubs, bien que Díaz n'ait pas apporté beaucoup au Real Madrid, qui a terminé sans aucun titre, les deux autres Marocains ont été au rendez-vous.

Achraf Hakimi a remporté la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive avec le Paris Saint-Germain, en plus du championnat de France, de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale.

Il figurait également parmi les nommés pour le Ballon d'Or, remporté par l'Anglais Harry Kane, la star du Bayern Munich, il y a quelques jours.

Quant à Ismaël Saibari, il a réalisé une saison remarquable avec le PSV Eindhoven avant de rejoindre le Bayern Munich, et il s'est illustré de belle manière avec la sélection marocaine, notamment lors de la Coupe du monde où il a inscrit 3 buts.

Le Sénégal : Mané et Sarr en tête

De l'autre côté, le Sénégal entre dans la course avec trois joueurs, parmi lesquels se distingue Sadio Mané, qui figurait dans la liste du dernier Ballon d'Or.

Mané a été l'un des joueurs les plus en vue du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations, mais il ne s'est pas illustré lors de la Coupe du monde, se contentant d'une passe décisive avant l'élimination au stade des 32es de finale face à la Belgique. Il a par ailleurs remporté le championnat saoudien avec Al-Nassr.

Il y a aussi Ismaïla Sarr, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Crystal Palace, remportant la Ligue Europa Conférence pour la saison 2025-2026, premier titre européen de l'histoire du club.

Sarr a obtenu le trophée du meilleur joueur de la compétition continentale, en plus d'avoir affiché un niveau remarquable avec son équipe durant la saison nationale.

Pape Gueye, le joueur de Villarreal, a contribué à la troisième place de son équipe en championnat d'Espagne la saison dernière, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives en 30 matchs de Liga.

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Le scénario du Ballon d'Or va-t-il se répéter ?

Il y a quelques jours, l'Anglais Harry Kane a remporté le Ballon d'Or du meilleur joueur du monde, décerné par le magazine France Football, devant le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid.

Le duo du Barça, Lamine Yamal et Rodri, s'est classé troisième et quatrième, bien que le premier ait été un candidat sérieux pour remporter le trophée.

Au début de la course au trophée, les pronostics penchaient vers Yamal et Mbappé pour la victoire, mais c'est finalement Harry Kane qui l'a remporté avec un écart peu important sur Mbappé.

Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine France Football, a attribué le fait que Lamine Yamal n'ait pas été sacré du Ballon d'Or 2026 à la dispersion des voix des votants entre lui et son compatriote et coéquipier Rodri.

Le duo a remporté la Coupe du monde avec l'Espagne, ce qui a entraîné une dispersion des voix entre les deux joueurs, les conduisant finalement à perdre le trophée et à reculer au classement, sachant que si l'un d'eux avait obtenu les voix de l'autre, cela l'aurait placé en tête.

Garcia a ajouté que la même chose s'est produite avec Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Il a affirmé que le PSG n'a pas bien mis en valeur son joueur : « Mbappé a réalisé une très bonne saison. D'autres ont réalisé une mauvaise saison, comme le Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils auraient dû miser sur Ousmane Dembélé. »

Il a poursuivi : « La communication du PSG n'a peut-être pas été claire lorsqu'il a essayé de mettre en avant trois joueurs puis deux. Ils auraient dû se concentrer sur Dembélé », en référence à la dispersion des voix entre Dembélé, Fabián Ruiz et Kvaratskhelia.

En regardant la course au Ballon d'Or africain, on constate que la présence de 3 joueurs du Maroc remet en perspective ce qui s'est passé avec Lamine Yamal et Dembélé.

Hakimi s'est illustré au niveau des clubs avec le PSG, tandis que Díaz a été une star de premier plan dans les rangs de la sélection marocaine, suivis d'Ismaël Saibari, qui semble le moins bien placé du trio marocain.

Ici ressortent les craintes d'une répartition des voix entre Hakimi et Díaz, ce qui pourrait réduire leurs chances de remporter le trophée. Mais ce qui rassure les Marocains, c'est que les concurrents n'ont pas accompli grand-chose, que ce soit au niveau de la sélection ou des clubs.

On peut donc dire que le scénario du Ballon d'Or pourrait se répéter, ne serait-ce que partiellement, dans la course africaine, mais ce qu'a réalisé Hakimi le place loin devant tout le monde, de même que les deux autres Marocains.

De plus, le trio sénégalais, théoriquement le plus menaçant pour les stars du Maroc, est de niveau comparable, et il est certain que les voix qui iront au Sénégal se répartiront entre eux, ce qui les écarte du chemin du Maroc.

Comment se déroule le processus de vote ?

Les résultats sont déterminés par un processus de vote global auquel participent :

- les sélectionneurs des équipes nationales des 54 fédérations membres de la Confédération africaine de football

- les capitaines des équipes nationales des 54 fédérations membres

- les membres du groupe technique d'étude de la Confédération africaine de football

- les représentants des médias de chacune des 54 fédérations membres

Chaque votant choisit 5 joueurs par ordre de préférence : le premier reçoit 5 points, le deuxième 4, le troisième 3 points, le quatrième obtient 2 points et, enfin, le cinquième reçoit 1 point.

La cérémonie des CAF Awards 2026 se tiendra le lundi 7 décembre prochain dans la ville de Lagos, au Nigeria. Elle devrait réunir une élite des plus grandes stars du football africain, aux côtés des entraîneurs et des représentants des fédérations et des clubs.