Giovanni van Bronckhorst n'a pas cherché d'excuses, ni ne s'est caché derrière le lourd résultat, après la défaite humiliante concédée par Feyenoord sur le score de cinq buts à un face au Barça au Camp Nou, en ouverture de son parcours en Ligue des champions.

L'entraîneur néerlandais a livré des déclarations sincères dans lesquelles il a reconnu l'écart abyssal entre les deux équipes, affirmant que ce qu'il a vu à Barcelone est ce qui se fait de mieux au monde actuellement.

Van Bronckhorst a déclaré, en conférence de presse à l'issue de la rencontre : « Si vous regardez leur façon de jouer, vous comprendrez que le Barça est actuellement la meilleure équipe du monde. »

Il a précisé que son équipe n'était pas venue uniquement pour défendre, mais que le but précoce du Barça a tout changé, ajoutant : « Nous avons eu des occasions, nous avons tenté de marquer, mais les erreurs face à une équipe d'une telle qualité coûtent très cher. »

Malgré l'amertume de la défaite, l'entraîneur de Feyenoord a tenu à en faire une précieuse leçon pour ses joueurs, en disant : « Il y a beaucoup de choses à améliorer, on peut apprendre énormément de l'adversaire, malgré la grande différence de niveau qui nous sépare. »

Van Bronckhorst n'a pas hésité à désigner le Barça comme candidat au sacre européen cette saison, affirmant : « Le Barça est capable de remporter la Ligue des champions. »

La rencontre revêtait un caractère particulier pour Van Bronckhorst, qui retrouvait le club dont il a porté le maillot en tant que joueur. Il a ainsi déclaré : « J'étais concentré sur le match, et j'ai reconnu quelques personnes que j'ai saluées, j'ai de très beaux souvenirs dans ce club. »

Il a également adressé ses remerciements à l'entraîneur Hansi Flick après que ce dernier a salué la prestation de Feyenoord malgré le résultat : « C'était très aimable de la part de Flick de dire qu'il nous appréciait, que nous avions pressé fort et que nous ne nous étions pas contentés de défendre. »

Van Bronckhorst a conclu son intervention par un éloge exceptionnel de la jeune star du Barça, Lamine Yamal, en déclarant : « À un tel âge, il a déjà tout accompli. Les supporters l'adorent, il peut remporter le Ballon d'Or, je le vois comme Messi et Ronaldinho. »