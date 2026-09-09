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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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« Le meilleur du monde » : l'entraîneur de Feyenoord s'incline devant le Barça et prédit le Ballon d'Or à Yamal

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Van Bronckhorst : Yamal est comme Messi et Ronaldinho

Giovanni van Bronckhorst n'a pas cherché d'excuses, ni ne s'est caché derrière le lourd résultat, après la défaite humiliante concédée par Feyenoord sur le score de cinq buts à un face au Barça au Camp Nou, en ouverture de son parcours en Ligue des champions.

L'entraîneur néerlandais a livré des déclarations sincères dans lesquelles il a reconnu l'écart abyssal entre les deux équipes, affirmant que ce qu'il a vu à Barcelone est ce qui se fait de mieux au monde actuellement.

Van Bronckhorst a déclaré, en conférence de presse à l'issue de la rencontre : « Si vous regardez leur façon de jouer, vous comprendrez que le Barça est actuellement la meilleure équipe du monde. » 

Il a précisé que son équipe n'était pas venue uniquement pour défendre, mais que le but précoce du Barça a tout changé, ajoutant : « Nous avons eu des occasions, nous avons tenté de marquer, mais les erreurs face à une équipe d'une telle qualité coûtent très cher. »

Malgré l'amertume de la défaite, l'entraîneur de Feyenoord a tenu à en faire une précieuse leçon pour ses joueurs, en disant : « Il y a beaucoup de choses à améliorer, on peut apprendre énormément de l'adversaire, malgré la grande différence de niveau qui nous sépare. » 

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Van Bronckhorst n'a pas hésité à désigner le Barça comme candidat au sacre européen cette saison, affirmant : « Le Barça est capable de remporter la Ligue des champions. »

La rencontre revêtait un caractère particulier pour Van Bronckhorst, qui retrouvait le club dont il a porté le maillot en tant que joueur. Il a ainsi déclaré : « J'étais concentré sur le match, et j'ai reconnu quelques personnes que j'ai saluées, j'ai de très beaux souvenirs dans ce club. » 

Il a également adressé ses remerciements à l'entraîneur Hansi Flick après que ce dernier a salué la prestation de Feyenoord malgré le résultat : « C'était très aimable de la part de Flick de dire qu'il nous appréciait, que nous avions pressé fort et que nous ne nous étions pas contentés de défendre. »

Van Bronckhorst a conclu son intervention par un éloge exceptionnel de la jeune star du Barça, Lamine Yamal, en déclarant : « À un tel âge, il a déjà tout accompli. Les supporters l'adorent, il peut remporter le Ballon d'Or, je le vois comme Messi et Ronaldinho. »

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