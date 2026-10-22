Le meilleur depuis un quart de siècle : Diomande laisse une empreinte africaine historique en Ligue des champions

L'Ivoirien Yan Diomandé est entré dans l'histoire de la Ligue des champions, grâce à sa contribution décisive à la large victoire du Real Madrid face à son hôte allemand, le RB Leipzig, sur le score de 4-1, hier mercredi soir au stade Santiago-Bernabéu, lors de la troisième journée de la compétition continentale.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Diomandé (19 ans) est devenu le plus jeune joueur africain à marquer un but et à en délivrer une passe décisive, dans un même match de Ligue des champions, depuis le Nigérian Obafemi Martins en septembre 2003, sous le maillot de l'Inter Milan face à Arsenal.

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Diomandé est entré en jeu à la 70e minute du match face à Leipzig, et il a su laisser rapidement son empreinte face à son ancien club, en délivrant une passe décisive sur le troisième but du Real Madrid, inscrit par le Français Kylian Mbappé à la 83e minute, avant de marquer lui-même le quatrième but à la 87e minute, d'une frappe puissante à l'intérieur de la surface de réparation.

Le brio du joueur ivoirien est intervenu à un moment particulièrement important pour le club madrilène, qui se prépare à se rendre chez son rival, le FC Barcelone, dimanche prochain dans le cadre de la Liga, au stade Spotify Camp Nou.

Le club catalan est en tête du classement du championnat d'Espagne, avec 27 points, tandis que le Real occupe la troisième place avec 21 points, après avoir subi deux défaites dans la compétition nationale, face au Real Betis (1-0) et à l'Atlético Madrid (2-1).



