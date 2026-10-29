« Le meilleur de l'histoire » : le Ballon d'Or répare la relation entre Ronaldo et la sélection du Portugal

Le prix du Ballon d'Or a réparé la relation tendue qui unissait Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, et les responsables de la sélection du Portugal au cours de la période écoulée.

Le magazine français « France Football » a annoncé, hier mercredi, le sacre de Ronaldo au trophée « BOAT », en tant que meilleur joueur de l'histoire des lauréats du Ballon d'Or, pour son sacre en 2008 avec Manchester United.

La star portugaise a devancé son rival argentin Lionel Messi au vote, « la Puce » se classant à la deuxième place pour le Ballon d'Or qu'il a remporté en 2012 avec Barcelone.

Le sacre de Ronaldo a poussé le compte officiel de la sélection du Portugal sur « X » à le féliciter, en écrivant : « De 2008 à jamais, le meilleur Ballon d'Or de l'histoire est portugais, félicitations capitaine. »

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Cette félicitation est devenue un nouveau trait d'union entre Ronaldo et la sélection du Portugal, depuis la crise survenue lors de la dernière trêve internationale, en raison de sa non-participation au match contre la Norvège en Ligue des nations de l'UEFA.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection du Portugal avant la confrontation face au Danemark, ce qui a conduit la fédération de football à décider par la suite de le suspendre pour une durée de 30 jours, s'achevant avant la prochaine trêve internationale, assortie d'une amende de 255 euros.

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a par ailleurs décidé d'intégrer la « fusée de Madère » à la liste préliminaire élargie en vue de la participation lors de la trêve internationale du mois de novembre prochain.

Ronaldo est considéré comme le joueur le plus emblématique de l'histoire de la sélection du Portugal, lui qui a contribué à la conquête de 3 titres, à savoir l'Euro 2016 et la Ligue des nations de l'UEFA 2019 et 2025, en plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de la sélection.