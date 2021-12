Le meilleur centre de formation en Espagne n'est pas La Masia

L'Atletico Madrid s'est beaucoup développé ces dernières années et son centre de formation est de plus en plus performant. Le club est en mesure de réaliser des bénéfices importants grâce à la vente de certains de ses talents locaux.

Une analyse a été effectuée qui montre que l'Atletico Madrid a réalisé le plus gros bénéfice de son académie depuis 2010 de tous les clubs espagnols, alors qu'il est deuxième en Europe. Seul l'Ajax est en avance sur ce plan.

L'étude a été menée par Online Money Advisor, qui s'est intéressé aux équipes des ligues ayant dépensé 100 millions d'euros ou plus en transferts nets depuis la fenêtre de transfert de l'été 2010. L'étude a porté sur les joueurs dont les transferts sont publics et les valeurs représentent les bénéfices bruts réalisés sur les joueurs.

Les 10 centres de formation espagnols les plus rentables

Avec 214 millions d'euros gagnés pendant cette période, l'Atletico est en tête du classement des académies espagnoles. Il est intéressant de noter que le Real Madrid ne fait même pas partie du top 10, qui est présenté ci-dessous.

Atletico Madrid - 214,250,000 euros

Barcelone - 148 980 000 euros

Real Sociedad - 94.000.000 euros

Las Palmas - 20 000 000 d'euros

Rayo Vallecano - 15.300.000 euros

Grenade - 15.000.000 euros

Levante - 14 700 000 euros

RCD Mallorca - 8.400.000 euros

Racing Santander - 6.000.000 euros

Cadix - 5.500.000 euros