Le meilleur buteur de la Keuken Kampioen Divisie quitte le FC Groningen pour s’engager à l’étranger

Selon RTV Noord, Romano Postema (24 ans) s’engage avec le Viking FK. Le champion de Norvège déboursera environ 800 000 euros pour recruter l’attaquant du FC Groningen, qui, prêté au FC Emmen, a terminé meilleur buteur de la Keuken Kampioen Divisie.

Sous les couleurs d’Emmen, il a marqué 24 buts et délivré 7 passes décisives en 35 rencontres de championnat. Cet été, l’attaquant devait initialement retourner dans sa ville natale, Groningen.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, ses perspectives de temps de jeu à la « Oude Meester » restaient limitées. Lorsque Viking a manifesté son intérêt, l’attaquant a donc saisi l’occasion.

Les deux clubs, ainsi que le directeur technique de Viking Erik Nevland, avaient initialement peiné à s’accorder, mais une entente a finalement été conclue.

Il s’engagera pour quatre ans avec le club norvégien. « Dès que tout sera officiel, je serai très heureux. C’est formidable que cela se concrétise maintenant. »

« J’ai encore une longue carrière devant moi, donc la porte du FC Groningen ne sera jamais complètement fermée. Mais je dois admettre que le FC Groningen n’est peut-être pas le club qui me convient le mieux en ce moment. »

Au total, Postema a disputé 123 matchs officiels sous les couleurs de Groningen, marquant 29 buts et délivrant 7 passes décisives. Au fil des ans, le natif de Groningen a été prêté au FC Den Bosch, au Roda JC et, plus récemment, à Emmen.