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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Le meilleur buteur de la Coupe du Golfe 26 sous les sifflets : les supporters saoudiens créent la surprise face à Abdullah Al-Hamdan

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
A. Al-Hamdan
Arabie saoudite
Koweït

L'attaquant saoudien a été surpris par une situation difficile

Les supporters de la sélection saoudienne ont réservé un accueil surprenant à leur joueur Abdullah Al-Hamdan, après sa prestation terne lors du premier match de la Coupe du Golfe arabique, dans sa vingt-septième édition (« Gulf 27 »), face au Koweït.

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue koweïtienne sur le score de 1-0, ce mercredi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabique.

À la 83e minute de la rencontre, le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe saoudienne, a décidé de sortir son attaquant Abdullah Al-Hamdan et de faire entrer Firas Al-Buraikan à sa place.

Lors de sa sortie du terrain, Al-Hamdan a été surpris par les supporters de la sélection saoudienne qui l'ont sifflé, tandis que d'autres ont tenté de l'applaudir pour l'encourager et le soutenir.

L'attaquant d'Al-Nassr a livré des prestations modestes face au Koweït, gâchant plus d'une occasion nette devant le but, ce qui lui a valu de vives critiques de la part des supporters de la sélection saoudienne.

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Cela intervient alors qu'Al-Hamdan avait été le meilleur buteur de la précédente édition de la Coupe du Golfe (« Gulf 26 »), avec 3 buts, à égalité avec le Bahreïni Mohamed Marhoon et l'Omanais Issam Al-Subhi.

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