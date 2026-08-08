Excelsior s’est renforcé avec effet immédiat avec Mario Domínguez. Le club de Rotterdam obtient le prêt de l’attaquant de Valence et a également négocié une option d’achat.

Né à Grenade, Domínguez a intégré le centre de formation de Valence à l’âge de quatorze ans. L’attaquant, aujourd’hui âgé de 22 ans, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de Valencia Mestalla, l’équipe réserve du club. Il y est parvenu fin avril cette année grâce à son 28e but (en 81 matches).

Domínguez a fait ses débuts en Liga en 2022, mais n’est jamais parvenu à s’imposer pleinement en équipe première. Au total, il a disputé cinq matches avec l’équipe première des Los Che.

« Beaucoup de buts et un gros travail pour l’équipe. C’est ce que les gens peuvent attendre de moi », explique Domínguez, qui attribue son sens du but au « feeling ». « Tu vois le but et une connexion se crée. Ça ne s’entraîne pas, c’est inné. »

L’entraîneur Ruben den Uil a été déterminant dans le choix de Domínguez. « L’entraîneur m’a donné confiance. J’ai senti à quel point il voulait me faire venir ici, et c’est ce qui a fait pencher la balance. Et je trouve l’Eredivisie attrayante, surtout pour les attaquants. »

« Un football offensif, beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que je peux m’adapter rapidement ici. Pour moi, c’est l’étape parfaite. Le championnat a commencé. Nous allons faire ça ensemble et avancer vers notre objectif », a ajouté Domínguez.

Excelsior avait besoin de se renforcer offensivement après les départs de Jerolldino Bergraaf (AZ) et Mike van Duinen. À la mi-juillet, le club avait déjà recruté l’attaquant Ilano Silva Timas, en provenance de MVV Maastricht.