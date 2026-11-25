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Jose Mourinho a qualifié Jude Bellingham de meilleur milieu de terrain au monde après la victoire 5-1 du Real Madrid face au PSV en Ligue des champions. Au Santiago Bernabeu, l’entraîneur a aussi dénoncé son absence du top 10 du Ballon d’Or et expliqué comment l’entrée du milieu de terrain avait transformé le jeu offensif madrilène.

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Mourinho salue un Bellingham « extraordinaire » après la victoire face au PSV

Mourinho a désigné Bellingham comme le meilleur milieu de terrain au monde après la victoire 5-1 du Real Madrid face au PSV lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. En conférence de presse au Santiago Bernabeu, l’entraîneur madrilène a souligné le rôle du milieu de terrain dans le changement de physionomie du match.

Bellingham avait eu la gentillesse d’attribuer ses récents progrès à Mourinho , mais l’entraîneur a rapidement renvoyé les compliments au joueur et à ses coéquipiers. Mourinho a insisté sur le fait que l’ambition et les qualités de Bellingham avaient fait la différence face au PSV.

Bellingham désigné « meilleur au monde »

Mourinho n’a pas mâché ses mots au sujet de la place de Bellingham dans le football mondial, jugeant injustifiable son absence du top 10 du Ballon d’Or.

« C’est gentil de sa part de dire que je suis à l’origine de ses progrès, mais ce n’est pas ce que je pense, a expliqué Mourinho sur le site officiel du club. Je crois que les principaux responsables de ce que Jude est aujourd’hui sont lui-même et ses coéquipiers. J’essaie de l’aider un peu. C’est un joueur absolument extraordinaire, qui a tout. »

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Une polyvalence tactique et un leadership naturel

Au-delà de son influence immédiate face au PSV, Mourinho a mis en avant la rare capacité d’adaptation tactique de Bellingham. L’entraîneur a loué ses qualités physiques, sa technique et sa compréhension du jeu, soulignant qu’il pouvait évoluer en numéro 10, en numéro 8 ou aux côtés d’une ou de deux sentinelles.

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« Il a les qualités physiques, la technique, la compréhension tactique du jeu et l’ambition, a ajouté Mourinho. Aujourd’hui, même s’il ne l’a évidemment pas fait tout seul, il a changé le cours du match. Pour moi, il est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain au monde. Et en plus, il peut jouer en numéro 10, en numéro 8, avec deux sentinelles, avec une seule... C’est pour cela que j’ai dit, quand il a été question du Ballon d’Or, qu’il était scandaleux qu’il ne figure pas parmi les dix premiers. C’est un joueur absolument extraordinaire. »

« C’est un leader naturel parce qu’il est très exigeant envers lui-même. On le voit tous les jours dans sa façon de s’entraîner et de jouer. Quand les choses ne vont pas bien, c’est quelqu’un qui ne peut pas cacher sa frustration, mais il y répond par le travail. Il y répond en prenant les choses en main pour relancer l’équipe. »

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Deportivo Alaves, prochain adversaire en Liga

Après avoir inscrit cinq buts sur la scène européenne, le Real Madrid se tourne désormais vers le championnat. L’équipe de Mourinho affrontera le Deportivo Alaves en Liga samedi. Avec un Bellingham au sommet de son influence, qui porte le jeu offensif de l’équipe, le Real Madrid cherchera à prolonger dès ce week-end son élan en Ligue des champions.