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L’Inter Milan a établi un record historique de 25 points en tête de la Serie A en s’imposant difficilement 2-0 face à Venezia, grâce à deux buts contre leur camp en fin de match. Le gardien Ivan Provedel, particulièrement en vue, a salué la solidité défensive de son équipe, qui se concentre désormais entièrement sur le derby crucial de samedi face à l’AC Milan.

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L’Inter s’impose dans la difficulté à Venise et conserve la première place

L’Inter Milan a décroché une victoire âprement disputée (2-0) face à Venezia au stade Penzo et reste en tête de la Serie A avec 25 points, son meilleur total après neuf journées depuis l’instauration de la victoire à trois points. L’équipe de Cristian Chivu a vu deux buts de Venezia être refusés avant de provoquer deux buts contre leur camp de Moreno et Halhal dans les dix dernières minutes.

Le gardien Ivan Provedel a réalisé des arrêts décisifs en première période face à Kike Perez et Lauberbach, empêchant les locaux de marquer et signant son premier match sans encaisser de but avec l’Inter.

Cette victoire cruciale donne à l’Inter un élan considérable avant le derby très attendu de samedi contre son rival, l’AC Milan.

Provedel évoque l’état d’esprit avant le derby milanais

Après sa prestation décisive, Provedel a souligné que la motivation ne manquerait pas à l’équipe à l’approche du derby. « J’ai fait mon travail et, heureusement, nous avons réussi à débloquer la situation et à prendre les trois points, a déclaré Provedel. Nous avons pris les trois points sans livrer notre meilleure prestation, mais cela peut arriver. »

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« Nous devons aborder le derby dans la meilleure forme possible. Je pense que la motivation viendra d’elle-même pour ce match ; l’entraîneur n’aura qu’à se concentrer sur l’aspect tactique, a ajouté le gardien. Maintenant, nous allons nous reposer et commencer à y penser demain. »

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Provedel a salué la grande cohésion du groupe, qu’il considère comme la base idéale pour les grands rendez-vous.

Thuram et Diouf affichent leur volonté de gagner

Marcus Thuram, héros de la victoire, et le milieu de terrain Andy Diouf ont fait écho aux propos de Provedel, soulignant les efforts incessants de l’équipe dans un calendrier chargé. « Nous sommes restés dans le match et avons marqué deux buts importants pour prendre les trois points, a noté Thuram. Nous voulons gagner, comme à chaque match, et toujours tout donner, à 100 %. »

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Diouf a rappelé l’importance du prochain affrontement pour les joueurs comme pour les supporters. « Il n’est jamais facile de jouer à l’extérieur contre ces équipes, mais nous l’avons fait et nous sommes maintenant prêts pour un grand match », a déclaré Diouf.

« Le derby est très important pour nous et pour les supporters ; nous voulons gagner », a affirmé le milieu de terrain français.

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Tous les regards tournés vers San Siro pour un derby au sommet

Après avoir négocié un déplacement périlleux à Venise, l’Inter se concentre désormais entièrement sur le samedi 31 octobre, date de son déplacement face à l’AC Milan à San Siro.

Les hommes de Chivu aborderont le derby en tête du classement.

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L’Inter tentera de prolonger son début de championnat record.