"Le match n'a pas été bon", estime Mourinho, valorisant l'approche de Liverpool

Pour José Mourinho, l'approche pragmatique des Reds de Liverpool a fait la différence. Il n'a pas été emballé par la production des deux équipes.

José Mourinho n'a pas été impressionné par le spectacle présenté par Liverpool et Tottenham en finale de la Ligue des champions.



Mourinho, qui a remporté deux trophées en , un avec Porto en 2003 et un autre avec l'Inter en 2010, a estimé que c’était l'approche pragmatique de qui leur avait permis de sceller la victoire de 2-0, samedi à Madrid.



"Je pense que les trois joueurs de milieu de terrain de Liverpool, si nous voulons voir la moyenne de leur positionnement, ils ont joué en ligne droite devant la défense", a-t-il déclaré à beIN Sports.



"Vous ne vous souvenez pas de (Jordan) Henderson, (Gini) Wijnaldum, Fabinho, (James) Milner étant proches des trois joueurs attaquants, pour qu’un parvienne dans la surface, rien. Ils sont restés dans un bloc de sept, ils étaient très pragmatique, très solides défensivement.



"Je pense aussi que si ce match ne correspond pas à la finale de la Ligue des champions, si c'est match de ou la finale de la , nous dirions tous que le match n’a pas été bon.



"Parce que c'est une finale de la Ligue des champions, elle a cet aspect émotionnel, mais je pense que la qualité du jeu n'était pas bonne, et doit être frustré, car ils ont perdu et se sentent meilleurs que cela. Les grands moments sont ceux où vous devez être à votre meilleur niveau", a estimé l'ancien entraîneur de .