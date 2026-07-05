Le match Maroc-France contraint la Liga à une décision de dernière minute

La Liga s'apprête à vivre un coup d'envoi exceptionnel le 15 août prochain : la première journée sera marquée par le report d'au moins une rencontre, à savoir Real Madrid-Real Sociedad, en raison de la qualification d'au moins un joueur madrilène pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Dans son calendrier officiel approuvé cette semaine, la Ligue espagnole précise que tout report est subordonné à la présence d’« un nombre important de joueurs en demi-finale ou en finale de la Coupe du monde ». C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté, d’Aurélien Tchouaméni et de Kylian Mbappé avec la France, ainsi que d’Ibrahim Díaz avec le Maroc, tous en lice pour atteindre le dernier carré.

La Liga s’engage à accorder aux joueurs concernés une période de repos obligatoire de trois semaines, impliquant la reprogrammation des rencontres affectées.

Javier Tebas, président de la Liga, l’avait annoncé en juin : « Lors de la première journée, les clubs sans joueur en demi-finale ou en finale de la Coupe du monde joueront, les autres attendront », précisant qu’un seul joueur concerné suffit à déclencher le report.

Il a ajouté : « Statistiquement, il est clair que le FC Barcelone et le Real Madrid ne joueront probablement pas lors du week-end du 16 août, et l’Athletic Bilbao compte également de nombreux joueurs de l’équipe nationale espagnole », anticipant tout de même la tenue d’au moins six ou sept rencontres lors de cette première journée.

Le match Real Madrid-Real Sociedad est d’ores et déjà programmé aux 26 et 27 août, tandis que les rencontres du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid, du Celta Vigo et d’Osasuna pourraient également être reportées, surtout si l’Espagne atteint le dernier carré. d’autant que plusieurs clubs de Liga alignent des joueurs brésiliens, anglais, argentins et norvégiens, tous qualifiés pour la phase à élimination directe.

Tebas a conclu en rappelant que les autres rencontres se tiendraient aux dates initiales : « Il serait absurde que les équipes dont les joueurs ont été éliminés au premier tour débutent le 14 août, car cela violerait la règle des 21 jours de repos et des 21 jours de préparation ».