Le match Lazio-Milan met fin à la course au titre : les Rossoneri s'effondrent, l'Inter sacrée championne d'Italie à 1,08

Cela aurait dû être l'occasion rêvée après la victoire dans le derby et le match nul obtenu samedi par l'Inter contre l'Atalanta. Une victoire sur le terrain de laLazio aurait pu ramener le Milan à -5 avec neuf matchs à jouer, mais le 1-0 contre les Biancocelesti – première défaite à l’extérieur en championnat – met fin aux espoirs de titre. La cote d’un retour des Rossoneri a en effet doublé, passant en une semaine de 7,50 à 15,00 sur Betflag.





L'année dernière, c'était le doublé de Pedro qui avait condamné les Nerazzurri, tandis que cette fois-ci, le but d'Isaksen a permis à l'équipe de Chivu de prendre 8 points d'avance, un avantage décisif pour les analystes de paris de Sisal, qui proposent à 1,10 le 21e titre des Nerazzurri. Le moment de gloire de Naples se poursuit, désormais à neuf points de la tête : le doublé scudetto des Napolitains se joue à 20 fois la mise.