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Le duel entre les sélections U17 de Palestine et d’Inde à Kuala Lumpur a viré au chaos. La Palestine s’est rapidement retrouvée à dix après un carton rouge, et un autre incident fait le tour des réseaux sociaux. Le match est actuellement interrompu en raison de fortes pluies.

Le duel entre la Palestine et l’Inde était au programme mardi matin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC.

Les deux équipes abordaient cette rencontre, disputée à Kuala Lumpur, avec six points en deux matches.

L’Inde a rapidement pris l’avantage, puis, pour ne rien arranger, la Palestine s’est retrouvée à dix.

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Mohammed Jamhour a perdu le ballon au profit d’un défenseur indien. L’attaquant palestinien a ensuite donné un violent coup de pied après l’action, avant de marcher délibérément sur le bras de son adversaire.

Peu après, la Palestine est tout de même revenue à égalité malgré son infériorité numérique. Alors que le score était de 1-1, un incident s’est produit et fait désormais le tour du monde.

Le capitaine indien se trouvait à côté du numéro 19 palestinien. Ce dernier a alors agité la main devant son nez, comme si le joueur indien sentait mauvais.

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Il existe un stéréotype tenace et blessant selon lequel les personnes originaires d’Inde (ou d’Asie du Sud) auraient une odeur forte ou désagréable.

Le match est actuellement interrompu en raison des fortes pluies en Malaisie. On ignore quand il reprendra.