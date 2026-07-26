La rencontre « amicale » entre le FC Groningue et le Volos grec a laissé un goût extrêmement amer à Dick Lukkien. L’entraîneur du club d’Eredivisie n’a absolument pas apprécié le jeu méchant de l’adversaire et s’est exprimé avec fermeté auprès de RTV Noord.

Dans le stade du BV Veendam, ni Groningue ni Volos ne sont parvenus à marquer. Thom van Bergen, notamment, aurait certainement dû voir son nom apparaître au moins une fois au tableau d’affichage, mais il a gâché une énorme occasion avant comme après la pause.

Après la rencontre, il n’a toutefois absolument pas été question du résultat (0-0). Le latéral gauche de Groningue, Tyrique Mercera, a ainsi reçu un coup, tandis que le joueur de Volos Hamza Mendyl s’en est pris à Jorg Schreuders après l’action.

Une semaine plus tôt, cela s’était déjà mal passé face à une autre équipe grecque, l’AEK Athènes. En seconde période de ce match, Pelle Clement a reçu un gros coup et Felipe Relvas a infligé un tacle très violent à Travis Hernes.

Après la rencontre, Lukkien a été interrogé par RTV Noord sur la question de savoir si Groningue devait encore affronter des équipes grecques lors de la prochaine préparation. « Je trouve tout à fait justifié que vous posiez cette question », a réagi le technicien.

« Nous ne devons plus vouloir cela l’an prochain. Apparemment, quand on vient de Grèce en tant qu’équipe de football, on fait des choses complètement folles, on commet des fautes très étranges. Nous allons réfléchir à la question de savoir si nous devons encore vouloir cela. »

« Sur le banc, nous nous disions : de quoi s’agit-il ? Cela fait apparemment partie des équipes grecques, et la question est de savoir si nous devons accepter cela. Je pense en fait que non », a conclu Lukkien.

Le FC Groningue affrontera le Real Valladolid en amical le 1er août à l’Euroborg, avant que la saison d’Eredivisie ne débute une semaine plus tard dans le même stade pour les hommes de Lukkien face au FC Utrecht.