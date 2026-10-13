Le match de Barcelone entre dans l'histoire comme la rencontre la plus chère de Turquie et enflamme le marché noir

La rencontre entre Galatasaray et le Barça est entrée par la grande porte dans l'histoire du football turc, après que le match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, disputé ce mardi face à la formation de Hansi Flick, s'est transformé en un événement économique et sécuritaire sans précédent.

Selon les révélations de médias turcs tels que « Sözcü » et « Türkiye Today », le prix du billet a atteint 75 000 livres turques, soit environ 1 360 euros au taux de change actuel, ce qui en fait officiellement le match de football le plus cher de toute l'histoire de la Turquie, un record qui traduit l'ampleur de l'engouement entourant la venue des Blaugrana à Istanbul.

Malgré ces tarifs astronomiques, les supporters de Galatasaray ont donné un exemple de passion et de folie footballistique : tous les billets mis en vente ont été écoulés jusqu'au dernier, garantissant au légendaire stade « Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park », dont la capacité officielle est de 53 387 spectateurs, des tribunes totalement combles lors d'une soirée que les amoureux du football turc attendent depuis des années.

Le club stambouliote a dévoilé le détail des prix des billets à l'origine de ce tumulte : la catégorie « Deluxe » est la plus chère, à 1 360 euros, suivie de la catégorie « Lux » à 1 223 euros, puis de la catégorie « Classic » à 1 178 euros.

La première catégorie s'élève pour sa part à environ 906 euros, les autres catégories s'échelonnant entre 815, 724, 634, 543, 453 et 407 euros, jusqu'aux catégories les plus basses, situées entre 272, 235 et 63 euros, le billet le moins cher coûtant environ 51 euros.

Les répercussions de cette attente historique ne se sont pas limitées aux volets sportif et économique, mais se sont également étendues au volet sécuritaire : la police d'Istanbul a interpellé neuf suspects dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la vente de billets au marché noir, à la veille du match.

Selon l'agence « Anadolu », citée par le journal « Sözcü », les autorités sont intervenues lundi après avoir reçu des informations concernant des ventes illégales : les agents ont mené des enquêtes et des opérations de surveillance minutieuses afin d'identifier les suspects et de localiser leurs adresses.

Cela a précédé une descente qui a abouti à l'arrestation des neuf individus et à leur transfert au siège de la police pour la suite des procédures judiciaires, à un moment où le contrôle de l'entrée du public dans le stade constitue le principal défi, à quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre historique.



