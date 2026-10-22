Ce qui se passe avec Vinícius Júnior au Real Madrid commence à susciter une véritable inquiétude dans les murs du club. Une star qui terrorisait l'Europe par ses dribbles joue désormais sans âme, et une seule statistique face à Leipzig a suffi à tout résumer : zéro tentative de dribble.

La nuit du zéro face à Leipzig

Le Brésilien a atteint son plus bas niveau depuis qu'il porte le maillot du Real Madrid, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ». Face à Leipzig, il est apparu comme un autre joueur, privé de son éclat habituel, et n'était plus cet ailier qui se bat sur chaque ballon.

Le chiffre le plus révélateur de son état est qu'il n'a tenté aucun dribble durant toute la rencontre. Son bilan offensif s'est limité à deux frappes seulement, parées avec brio par le gardien de Leipzig Martin Vandevoort, en plus d'une unique contribution sur le but d'Arda Güler qui a offert l'avantage 2-0 aux Merengue. Ce furent là toutes ses touches lumineuses dans la partie.

Le visage de Vinícius, ses mouvements et son langage corporel sur le terrain confirment tous qu'il ne prend plus de plaisir au football, ce qui inquiète fortement la direction du Real Madrid, d'autant que le club a prolongé son contrat cet été et l'a placé au rang des grandes stars, à un niveau proche de celui de Kylian Mbappé, pour qu'il soit l'un des leaders du projet. Aujourd'hui, il est très loin de ce statut.

La tristesse s'installe et Diomandé vole la vedette

Vinícius paraît triste et isolé, et malgré la confiance du club en sa capacité à revenir, la tâche semble pour l'heure extrêmement complexe.

L'entraîneur l'a défendu, mais il l'a dans le même temps remplacé à la 70e minute, lançant l'Ivoirien Diomandé qui a exploité l'occasion à la perfection : il a offert le troisième but à Mbappé et a lui-même inscrit le quatrième de belle manière, se transformant en quelques instants en nouvelle idole du public à Bernabéu.

La décision de remplacement a soulevé de nombreuses interrogations, d'autant que Vinícius ne reportera plus le maillot du Real Madrid avant le 4 novembre en Ligue des champions, en raison d'une suspension de quatre matchs en Liga, et ne refera son apparition sur la scène nationale que le 21 novembre face au Celta Vigo.

L'entraîneur a commenté ce changement en déclarant : « Ce remplacement n'est pas le changement d'un entraîneur mécontent, mais celui d'un entraîneur qui dispose d'un banc de remplaçants solide. »

Les sifflets étouffent la star brésilienne

En face, le public de Bernabéu a choisi sa nouvelle star. Au moment où il continue de lancer des sifflets contre Vinícius à chaque match, et celui face à Leipzig n'a pas fait exception, il a célébré Diomandé.





L'image la plus éloquente fut celle de Vinícius assis sur le banc des remplaçants après son remplacement, le visage triste et le regard grave, avant d'être le premier à rejoindre les vestiaires dès le coup de sifflet final.

La mission principale de la direction du Real Madrid est désormais de ramener Vinícius à son niveau, car il est clair que quelque chose le contrarie.

L'entraîneur a déclaré à ce sujet, critiquant les sifflets du public : « S'il est triste, c'est une affaire très personnelle. Vous pouvez avoir votre propre point de vue, mais je crois qu'il est le seul capable de vous dire franchement ce qu'il ressent ou ne ressent pas. »

Et d'ajouter : « Je comprends son besoin du soutien de tous, et je crois qu'il en a besoin. Les sifflets quand nous jouons à l'extérieur nous motivent, mais quand cela se produit sur notre terrain, c'est douloureux. En tant que son entraîneur, je suis satisfait de ce qu'il a accompli. »



