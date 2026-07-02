Une vague de chaleur sans précédent s’abat sur les phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026, alors que les températures ont atteint des niveaux records dans la plupart des régions de l’est des États-Unis, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité des joueurs et des supporters.

Le Service météorologique national américain a émis des alertes canicule pour les prochains jours, surtout dans les villes hôtes. Des records de température sont attendus, conséquence directe d’une chaleur extrême rendue plus fréquente par le changement climatique.

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Plusieurs rencontres se disputeront dans des conditions climatiques extrêmes : France-Paraguay, Brésil-Norvège, Colombie-Ghana et Argentine-Cap-Vert se joueront sous des températures supérieures à 40 °C.

La température pourrait même franchir le seuil des 42 °C lors de France-Paraguay, une perspective qui alerte déjà les médecins des délégations.

Philadelphie est particulièrement concernée : une alerte canicule y est en vigueur jusqu’au soir du 4 juillet, date du match des Bleus contre le Paraguay.

Les températures resteront élevées même après le coucher du soleil, le Service météorologique national ayant averti que « les températures minimales, très chaudes, qui oscilleront la nuit entre environ la mi-trente et le début des quarante degrés Celsius, n’apporteront aucun répit face à la chaleur ».

La situation ne concerne pas uniquement Philadelphie : des températures caniculaires sont aussi attendues à Kansas City et à Miami, et la vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu’à dimanche, jour d’un huitième de finale au New Jersey.

Selon une analyse de la radio américaine NPR, plus d’un tiers des matchs de la Coupe du monde 2026 seront exposés à un risque de chaleur et d’humidité extrêmes, Philadelphie figurant parmi les villes hôtes les plus touchées, et la rencontre entre la France et le Paraguay étant considérée comme la plus exposée à des conditions climatiques extrêmes.

Mesures prises par la FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé avoir pris plusieurs mesures pour faire face à la canicule, notamment l’instauration d’une pause hydratation supplémentaire à chaque mi-temps et la mise en place de climatiseurs sur les lignes de touche pour les joueurs remplaçants.

La FIFA n’a toutefois pas précisé si elle mettrait en place des mesures supplémentaires dans les jours à venir, telles que l’augmentation des zones ombragées, l’installation de systèmes de brumisation pour rafraîchir les spectateurs ou la distribution gratuite d’eau fraîche.

Les médecins alertent : le stress thermique peut vite se transformer en coup de chaleur, une affection potentiellement mortelle. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) rappellent les gestes essentiels : s’hydrater abondamment et limiter l’exposition au soleil.

De son côté, le climatologue Daniel Vessilio, de l’université du Nebraska à Omaha, rappelle que les personnes âgées et les sujets atteints de pathologies chroniques, notamment cardiaques, doivent réfléchir à deux fois avant de se rendre dans un stade en plein air, car la chaleur et l’humidité exercent une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire, et que les personnes âgées peinent davantage à réguler leur température corporelle.