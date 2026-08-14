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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Le match contre Al-Faisaly n'est pas le dernier : Malcom frappe Al-Hilal avec une nouvelle décision

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Malcom
Arabie saoudite
Brésil

Le milieu de terrain brésilien va-t-il partir ?

Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, a surpris la direction du club avec une nouvelle décision, avant de disputer le premier match de l'équipe en Roshn Saudi League face à Al-Faisaly.

Al-Hilal a affronté Al-Faisaly, tout juste promu en Roshn League, vendredi soir, au stade Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la compétition.

Avant le coup d'envoi, Faisal Al-Malouqi, correspondant des chaînes « Thmanyah » qui diffusent le championnat saoudien, a affirmé que le match contre Al-Faisaly ne serait pas le dernier disputé par Malcom avec Al-Hilal avant son départ.

Al-Malouqi a précisé que le souhait de Malcom est de rester à Al-Hilal jusqu'à la fin de son contrat, qui expire à la fin de cette saison, et même de le prolonger pour une période supplémentaire, sans quitter les rangs du club.

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Cela intervient au moment où des rapports de presse affirment le souhait d'Al-Hilal de se séparer de Malcom et de recruter un nouveau joueur étranger au poste d'ailier.

Le nom de l'ailier brésilien a déjà été associé à un transfert au club d'Al-Diriyah durant le mercato estival actuel, tandis que certains clubs brésiliens, qatariens et émiratis ont manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services, sans que les choses soient définitivement tranchées.

Rappelons que Malcom a rejoint Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, et l'a mené à la conquête de 5 titres : la Roshn Saudi League, deux Coupes du Roi et autant de Supercoupes saoudiennes.

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