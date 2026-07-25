Le match amical de Fortuna dégénère complètement : l’arbitre blessé après un coup d’un joueur

L’arbitre Mathilde Demoncay s’est blessée de manière assez bizarre samedi lors du match amical entre le FC Metz et Fortuna Sittard. La Française a été violemment touchée lors d’une échauffourée juste avant la pause et n’est pas revenue après la mi-temps. Fortuna s’est d’ailleurs incliné 3-1.

Fortuna disputait sur le sol français son quatrième match amical de la préparation. Les Limbourgeois se sont inclinés contre Metz, Justin Hübner inscrivant l’unique but des visiteurs.

Selon Le Républicain Lorrain, la rencontre a parfois été « chaude » et le duel avait tout sauf des allures amicales. Juste avant le coup de sifflet de la pause, les émotions ont définitivement débordé.

L’attaquant de Fortuna Lequincio Zeefuik a été tiré par le maillot et a réagi avec colère. Il s’en est ensuite pris à plusieurs joueurs de Metz, avant qu’une échauffourée n’éclate.

Demoncay a tenté de séparer les joueurs, mais a reçu un coup lors de l’incident. L’arbitre est tombée lourdement et n’a pas pu poursuivre le match.

Selon les médias français, Demoncay a subi une commotion cérébrale lors de l’incident. En seconde période, l’une de ses arbitres assistantes a pris sa place sur le terrain.

Un arbitre amateur se trouvait par hasard dans les tribunes comme spectateur et a pu entrer en jeu comme juge de touche après concertation.

Fortuna bouclera sa préparation vendredi prochain avec un match à domicile contre l’APOEL Nicosie. Deux semaines plus tard, l’équipe entamera la nouvelle saison d’Eredivisie VriendenLoterij par un déplacement difficile sur le terrain du champion national, le PSV.







