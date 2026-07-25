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Jeroen van Poppel

Traduit par

Le match amical de Fortuna dégénère complètement : l’arbitre blessé après un coup asséné par un joueur

Metz vs Fortuna Sittard
Metz
Fortuna Sittard
Jeux d'amitié des clubs

L’arbitre Mathilde Demoncay a été blessée de manière assez bizarre samedi lors du match amical entre le FC Metz et Fortuna Sittard. La Française a été violemment touchée lors d’une échauffourée juste avant la pause et n’est pas revenue après la mi-temps. Fortuna s’est d’ailleurs incliné 3-1.


Fortuna disputait sur le sol français son quatrième match amical de la préparation. Le club limbourgeois s’est incliné face à Metz, Justin Hübner étant l’auteur de l’unique but des visiteurs.

Selon Le Républicain Lorrain, la rencontre a été « parfois tendue » et le duel avait tout sauf des allures de match amical. Juste avant le coup de sifflet de la pause, les émotions ont définitivement pris le dessus.

L’attaquant de Fortuna Lequincio Zeefuik a été tiré par son maillot et a réagi avec colère. Il s’en est ensuite pris à plusieurs joueurs de Metz, ce qui a provoqué une échauffourée.

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Demoncay a tenté de séparer les joueurs, mais a reçu un coup pendant l’altercation. L’arbitre est lourdement tombée et n’a pas pu poursuivre le match.

Selon les médias français, Demoncay a subi une commotion cérébrale lors de l’incident. Sa place sur le terrain a été prise en seconde période par l’une de ses arbitres assistantes.

Un arbitre amateur se trouvait par hasard dans les tribunes comme spectateur et a pu, après concertation, entrer en jeu comme juge de touche.

Fortuna bouclera sa préparation vendredi prochain avec un match à domicile contre l’APOEL Nicosie. Deux semaines plus tard, l’équipe entamera la nouvelle saison d’Eredivisie VriendenLoterij par un déplacement compliqué sur la pelouse du champion en titre, le PSV.



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