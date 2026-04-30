Le match Al-Nassr - Al-Ahli a dégénéré : Kingsley Coman a commis un tacle très dangereux et a été agressé par Merih Demiral

Mercredi, Al-Nassr, emmené par Cristiano Ronaldo, a enregistré une victoire cruciale dans la course au titre de Saudi Pro League en battant Al-Ahli 2-0. Mais, dès le coup de sifflet final, la rencontre a dégénéré sur la pelouse.

Opposant Al-Nassr à Al-Ahli, fraîchement couronné en Ligue des champions de l’AFC, la rencontre s’est déroulée dans une ambiance électrique. Troisième au classement, Al-Ahli devait s’imposer sur la pelouse du leader pour entretenir ses espoirs de titre.

Grâce à des réalisations de Cristiano Ronaldo et de Kingsley Coman, Al-Nassr l’a emporté 2-0 et fait un pas de plus vers le sacre.

Dans les ultimes secondes du match, Kingsley Coman a adressé un tacle appuyé par derrière à Merih Demiral près du rond central ; l’arbitre s’est contenté de brandir un carton jaune.

Dès le coup de sifflet final, plusieurs joueurs en sont venus aux mains et Demiral a dû être maîtrisé pour éviter qu’il ne se rue sur Coman.

Peu après, le défenseur turc a provoqué un peu plus les joueurs et les supporters d’Al-Nassr en exhibant sa médaille de l’AFC Champions League. Quelques instants plus tard, il s’est également exprimé sur les réseaux sociaux en écrivant : « Pour la première fois, il y a une médaille de la Ligue des champions dans leur stade. »

Dans le même temps, Ronaldo échangeait quelques mots avec un supporter d’Al-Ahli devant la caméra de Thmanyah. « Cinq Ligues des champions », a lancé la star portugaise. « J’en ai cinq ! »

Peu après, Demiral a également réagi devant les médias. « Ses amis ont remporté la Coupe du monde puis ont pris leur retraite. Lui, depuis le Moyen-Orient, se vante de ses cinq Ligue des champions. Il n’arrive même pas à gagner quoi que ce soit avec Al-Nassr. Il a même menacé de partir si on ne lui assurait pas un titre. C’est décevant de voir sa carrière se terminer ainsi », a commenté le défenseur.