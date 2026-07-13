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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Le masque de protection de Bellingham fait déjà parler avant la rencontre face à l’Argentine

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
J. Bellingham
Angleterre
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É.-U.

La star du Real Madrid continue de briller

Jude Bellingham, star de l’équipe d’Angleterre et du Real Madrid, a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux en publiant une photo de lui équipé d’un masque à oxygène, juste après la qualification des « Three Lions » pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège.

Le milieu de terrain, suivi par plus de 46,8 millions d’abonnés sur Instagram, a partagé plusieurs clichés de la fête avec ses coéquipiers, accompagnés d’un message optimiste : « On est toujours dans la course, place aux demi-finales, croyons-y ! » Cependant, le cliché qui a immédiatement attiré l’attention de ses abonnés le montre portant un masque à oxygène.

Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain anglais publie ce type de cliché : il recourt régulièrement à cette technique tout au long de la saison dans le cadre de son programme de récupération physique et de maintien de la forme.

Dans une interview accordée à l’émission « CuídatePlus », le spécialiste en traumatologie sportive Juan Arnal a expliqué que ce type de masque « s’apparente aux chambres d’oxygénothérapie à haute pression, très répandues chez les sportifs de haut niveau, qui reposent sur une augmentation de la pression atmosphérique pour améliorer l’absorption de l’oxygène ».

Le praticien a rappelé qu’« il existe des preuves scientifiques indiquant qu’une augmentation de l’apport métabolique en oxygène accélère la guérison des blessures musculaires », précisant que « cette pratique est courante chez les footballeurs, qui associent l’inhalation d’oxygène à l’usage d’une chambre hyperbare pour optimiser la récupération ».

Coupe du monde
Angleterre crest
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Cette thérapie d’avant-garde, très prisée des sportifs de haut niveau, permet de réduire les temps de récupération après un effort intense, notamment lors des compétitions majeures où les matchs s’enchaînent à intervalle rapproché.

Bellingham et ses coéquipiers se préparent ainsi à défier l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, un obstacle majeur sur la route d’un titre qui échappe aux Three Lions depuis 1966.

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