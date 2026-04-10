Le milieu marocain Amran Louza brille actuellement sous les couleurs de Watford.

Âgé de 26 ans, le milieu de terrain s’est mis en évidence grâce à des statistiques remarquables dans le championnat anglais.

Il a déjà inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en 37 matchs cette saison.

Selon le site « Foot Mercato », deux clubs de Premier League ont déjà manifesté leur intérêt pour le joueur marocain afin d’envisager son recrutement.

Parallèlement, des formations saoudiennes et qatariennes envisagent sérieusement de s’engager dans des négociations pour s’attacher ses services, alors que son contrat avec les Hornets ne prend fin qu’en juin 2028.

Milieu défensif, il se distingue par sa capacité à dicter le tempo du match, à casser les lignes adverses et à servir des passes décisives d’une précision chirurgicale.

Watford avait déjà refusé de le céder lors du dernier mercato hivernal, malgré plusieurs offres venues de France et d’Angleterre.

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