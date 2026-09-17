Younes Ebnoutalib va désormais disputer définitivement ses matches internationaux avec l’Allemagne. L’attaquant de l’Eintracht Francfort pouvait aussi choisir le Maroc, mais il a opté pour Die Mannschaft après plusieurs mois extrêmement incertains.

Âgé de 23 ans, Ebnoutalib a parfaitement lancé sa saison avec quatre buts et deux passes décisives en seulement quatre matches. Le droitier a rejoint l’Eintracht Francfort en janvier 2026 en provenance du SV Elversberg pour huit millions d’euros, après avoir posé les bases de la promotion sensationnelle du Der Dorfverein avec ses douze buts.

Ebnoutalib, fils d’un père marocain et d’une mère allemande, a vécu un premier semestre décevant à Francfort en raison de blessures. Gêné par des douleurs au genou, il n’a disputé que 131 minutes entre janvier et mai. Malgré cela, il espérait être sélectionné par le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi pour la Coupe du monde.

Ebnoutalib n’a toutefois pas reçu d’invitation, contrairement notamment à ses collègues offensifs Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Francfort) et Soufiane Rahimi (Al-Ain). « Je me suis senti déçu », a reconnu Ebnoutalib pendant la Coupe du monde.

« Mais je respecte la décision du sélectionneur. Si j’accepterais une convocation de Jürgen Klopp ? Bien sûr. Qui pourrait refuser ? »

Klopp, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, n’a pas laissé passer l’occasion et a convoqué Ebnoutalib pour les matches de Ligue des nations contre les Pays-Bas (24 septembre) et la Grèce (27 septembre). Afin de voir le plus de joueurs possible à l’œuvre, Klopp a choisi une sélection entièrement nouvelle pour les rencontres suivantes, face à la Serbie (1er octobre) et la Grèce (4 octobre).

Ouahbi a réagi jeudi au choix d’Ebnoutalib. « Nous suivions Younes depuis la saison dernière, et il figurait aussi dans la présélection en mars et en juin. C’est un joueur qui a beaucoup souffert de blessures. »

« Il n’était pas prêt à partir à la Coupe du monde. Nous étions déjà allés le voir bien plus tôt et nous avons eu une discussion honnête sur le projet. Sans faire de promesses, comme nous n’en faisons à personne. »

« Il a fait son choix. Une sélection avec le Maroc ne se négocie pas. Il faut la mériter. Il a choisi l’Allemagne ? Je lui souhaite beaucoup de succès et l’affaire est close. Nous sommes la sixième équipe du monde », a déclaré Ouahbi.



