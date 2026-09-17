Younes Ebnoutalib va désormais disputer définitivement ses matches internationaux avec l’Allemagne. L’attaquant de l’Eintracht Francfort aurait aussi pu choisir le Maroc, mais il opte pour la Mannschaft après plusieurs mois des plus incertains.

Âgé de 23 ans, Ebnoutalib a parfaitement lancé sa saison avec quatre buts et deux passes décisives en seulement quatre matches. Le droitier a rejoint le club en janvier 2026 en provenance du SV Elversberg pour huit millions d’euros, lui qui avait posé les bases de la promotion sensationnelle de Der Dorfverein grâce à ses douze buts.

Ebnoutalib, fils d’un père marocain et d’une mère allemande, a connu un premier semestre décevant à Francfort en raison de blessures. Gêné par des douleurs au genou, il n’a disputé que 131 minutes entre janvier et mai. Malgré cela, il espérait être sélectionné par le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, pour la Coupe du monde.

Ebnoutalib n’a toutefois pas reçu d’invitation, contrairement notamment à ses collègues attaquants Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Francfort) et Soufiane Rahimi (Al-Ain). « Je me suis senti déçu », a reconnu Ebnoutalib pendant la Coupe du monde.

« Mais je respecte la décision du sélectionneur. Si j’accepterais un appel de Jürgen Klopp ? Bien sûr. Qui pourrait refuser ? »

Klopp, le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, n’a pas laissé passer l’occasion et a convoqué Ebnoutalib pour les matches de Ligue des nations contre les Pays-Bas (24 septembre) et la Grèce (27 septembre). Afin de voir un maximum de joueurs à l’œuvre, Klopp a choisi une sélection entièrement nouvelle pour les rencontres suivantes, contre la Serbie (1er octobre) et la Grèce (4 octobre).

Ouahbi a réagi jeudi au choix d’Ebnoutalib. « Nous suivions Younes depuis la saison dernière, et il figurait aussi dans la présélection en mars et en juin. C’est un joueur qui a beaucoup souffert de blessures. »

« Il n’était pas prêt à partir à la Coupe du monde. Nous étions déjà venus le voir bien plus tôt, et nous avons eu une discussion honnête sur le projet. Sans faire de promesses, comme nous ne le faisons avec personne. »

« Il a fait son choix. Une sélection avec le Maroc, cela ne se négocie pas. Il faut la mériter. Il a choisi l’Allemagne ? Je lui souhaite beaucoup de succès et pour moi, c’est terminé. Nous sommes la sixième équipe mondiale », a déclaré Ouahbi.



