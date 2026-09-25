La sélection marocaine a entamé son parcours dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations par une victoire méritée face au Gabon, deux buts à zéro, un match durant lequel le Maroc a imposé une nette supériorité sur de longues périodes, avant de sceller la rencontre par un second but dans les dernières minutes, réussissant ainsi un début parfait dans ces éliminatoires.

La sélection marocaine a dominé le déroulement du jeu dès le début, profitant de la possession et du pressing offensif. Azzedine Ounahi a été l'une des principales sources de danger, après avoir gâché plus d'une occasion dans les premières minutes, avant que l'un de ses tirs ne s'écrase sur la barre à la 27e minute.

La pression marocaine s'est poursuivie jusqu'à ce que Noussair Mazraoui parvienne à percer la défense gabonaise à la 36e minute, après une percée individuelle dans la zone de danger, se débarrassant du marquage avant de décocher une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui a logé le ballon dans les filets du gardien Amonome, offrant l'avantage à sa sélection.

Le Maroc a failli aggraver son avance avant la fin de la première période, après qu'Abdessamad Ezzalzouli a adressé un centre précis à El Aynaoui, qui n'a toutefois pas exploité l'occasion comme il se devait, laissant la première période s'achever sur l'avantage du Maroc, un but à zéro.

En seconde période, la sélection marocaine a continué de menacer les buts du Gabon, et le gardien Amonome s'est illustré en repoussant une frappe puissante de Nayef Aguerd, tandis que ses coéquipiers poursuivaient leur quête du deuxième but.

En face, la sélection gabonaise a commencé à se montrer plus dangereuse au fil du temps, notamment par l'intermédiaire de Boupendza, qui a constitué une source de gêne permanente pour la défense marocaine.

Yassine Bounou a repoussé deux tentatives dangereuses de Boupendza aux 57e et 77e minutes, préservant l'avantage de sa sélection, avant que le Maroc ne porte le coup final à la 84e minute.

Le deuxième but est venu par l'intermédiaire de Soufiane Rahimi, qui a exploité un centre précis de Bilal El Khannouss pour placer le ballon dans les filets et confirmer la moisson des trois points par le Maroc.